Paul McCartney tiene una nueva canción de los Beatles. Una en la que canta John Lennon gracias a la IA

La industria musical se enfrenta a una revolución llamada ingeligencia artificial. Los modelos de IA generativa que crean canciones falsas estupendas —como la de Drake y The Weeknd— son una cara de esa moneda, pero hay otra. La que por ejemplo permite que este año los Beatles puedan sacar una nueva canción más de medio siglo después de su última grabación juntos.

Paul McCartney. El miembro de los Beatles indicó en BBC que había utilizado un sistema de inteligencia artificial para "extraer" la voz de Lennon de una vieja maqueta para completar una canción del grupo que se publicará este año, aunque McCartney no dio fechas específicas.

Todo gracias a una cinta. Se espera que la canción sea "Now And Then", un tema escrito en 1978 por John Lennon. Forma parte de una serie de canciones que Lennon grabó en un radiocasete en su apartamento de Nueva York y que dio como resultado una cinta titulada "For Paul".

Una vieja conocida. El tema pudo incluirse antes como parte de una "canción de reunión" de los Beatles en 1995, porque en aquel momento los miembros del grupo estaban reuniendo su Antología. Yoko Ono, la viuda de John Lennon, le envió la cinta a McCartney en aquella época.

Se intentó antes. Dos de las canciones de aquella cinta, 'Free as a bird' y 'Real love' fueron remasterizadas por el productor Jeff Lynne, y se convirtieron en el primer "nuevo material" de los Beatles en 25 años. La canción 'Now and then' también se intentó recuperar, pero aunque tenía estribillo "carecía casi por completo de estrofas", explicaba Lynne entonces. "Hicimos la pista de acompañamiento, un intento en bruto que realmente no terminamos".

Así no se puede. McCartney afirmaba en la entrevista con la BBC que George Harrison se negó a trabajar en esa canción porque la calidad de la voz de Lennon era "una basura". Para él "no tenía un título muy bueno, necesitaba algo de trabajo, pero tenía un estribillo precioso y John cantaba en ella. Pero a George no le gustó, y como los Beatles eran una democracia, no la sacamos".

La idea. Según las declaraciones del artista, la idea llegó tras el documental 'Get Back' que Peter Jackson estrenó en 2021 y que narraba la producción del álbum 'Let It Be'. En aquel proyecto Jackson utilizó un sistema informático para poder separar y extraer las voces del ruido ambiente y de sus propios instrumentos para obtener un audio lo más claro y limpio posible.

La voz de John Lennon. Jackson, afirmó McCartney, fue capaz de extraer la voz de John de un casete de mala calidad. "Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA", explicaba el artista. El director de cine y su equipo simplemente ayudaron a etiquetar y distinguir el sonido de la voz de Lennon de, por ejemplo, el de su guitarra, y a partir de ahí podían extraer la voz del legendario Lennon.

A remezclar. Gracias a esta tecnología fue posible separar la voz de Lennon para remezclarla como se hace desde hace años incluyendo ya el resto de instrumentos y voces necesarias. Lo que se ha logrado es por tanto grabar la canción original, pero hacerlo con mucha mayor calidad y sin perder la voz original de Lennon en ella.

Cuidado, "este es realmente Lennon". McCartney se mostró asombrado por lo que había posibilitado esta tecnología, pero también advirtió de los peligros que impone, por ejemplo para recrear la voz de Lennon cantando otras canciones. "Eso es solo IA", y a diferencia de ese posible futuro, en esta canción "este es realmente Lennon".

