Una IA ha creado una canción de Drake y The Weeknd. El problema para la industria es que es buena

Hay un nuevo temazo viral de los artistas Drake y The Weeknd que está triunfando en redes sociales. El problema es que ese temazo no es de ellos. Lo ha compuesto una inteligencia artificial, y eso demuestra que estamos ante otra potencial revolución en una industria a la que no le gustan nada las revoluciones.

Gostwriter977. Así se llama el usuario de TikTok que estos días publicaba en su cuenta una supuesta colaboración entre estos artistas. El tema, titulado 'Heart on My Sleeve', se ha convertido en todo un fenómeno viral tanto en la propia TikTok —donde hay ya más de 1.000 vídeos reutilizándolo— como en otras redes sociales. El tema ha sido compuesto gracias a los nuevos motores de IA generativa. ¿Cómo?

Suplantación de voces. Roberto Nickson, cofundador de MV3, explicaba en un tuit lo fácil que era crear un tema suplantando la voz de cualquier artista. Él grababa un fragmento de una canción con su voz y poco después aplicaba un algoritmo de sustitución de voces para cambiar la suya por la de Kanye West a través de un pequeño ritmo al estilo del artista que encontró en YouTube. El resultado era espectacular, y según él "esto cambia la música para siempre". El vídeo con el que Nickson aprendió cómo hacer ese tipo de sustitución, por cierto, ha sido eliminado de YouTube.

Universal contra la IA. La mayor discográfica del mundo, Universal Music Group (UMG), pidió a plataformas como Apple o Spotify que bloquearan a las empresas de IA para que no pudieran usar su música para entrenar a sus tecnologías. Según el Financial Times, la discográfica ha estado enviando peticiones de retirada de contenidos "por doquier". En correos a los que tuvo acceso este medio UMG indicaba cómo "no dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas".

Nuevo momento Napster. En junio de 1999 un joven llamado Shawn Fanning lanzaba Napster, una aplicación que revolucionó el mundo de la música al permitir compartir música de forma descentralizada. La industria musical con la RIAA al frente demandó a Napster y acabó provocando el servicio, aunque aquello supuso un punto de inflexión: la venta de CDs y vinilos tocaba a su fin, y Apple inició —con la bendición de la industria— la era de las descargas de canciones con su iTunes Music Store. Luego, claro, llegaría la era del streaming.

Crear música (probablemente) nunca vuelva a ser lo mismo.Lo cierto es que hace (mucho, mucho) tiempo que estamos viendo cómo sistemas de inteligencia artificial son capaces de crear música. En imágenes tenemos DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, pero en música contamos (entre otros) con AudioGen, Jukebox (de OpenAI), Dance Diffusion o la reciente MusicLM creada por Google que permite crear música a partir de órdenes escritas con resultados fascinantes.

¿Campaña encubierta? Hay quien opina que esto es en realidad una campaña encubierta y un movimiento de marketing por parte de Drake. En la información del creador del tema aparece un enlace a Laylo, una plataforma que trabaja con creadores. Su fundador, Alec, parece un gran entusiasta de Drake, y la teoría es que el lanzamiento de esta plataforma y de ese fragmento de la canción es en realidad una acción promocional. Ni Ghostwriter977 ni Drake o The Weeknd han aclarado el asunto.

