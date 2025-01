OpenAI prepara una IA con nivel de doctorado. Es tan prometedor que primero se lo enseñará al Gobierno de EEUU

Sam Altman y OpenAI parecen tener algo importante en el horno. Al menos así lo indican en Axios, donde revelan que la firma prepara el potencial lanzamiento de un modelo de IA con el nivel de conocimientos de un doctorado. De hecho, se habla también de la llegada de agentes de IA mucho más capaces. Ya no serán solo agentes de IA. Serán superagentes de IA.

Mejor se lo enseñamos primero al Gobierno. Lo más llamativo de la noticia no es que haya un nuevo modelo a la vista, sino que OpenAI haya organizado una reunión a puerta cerrada con el Gobierno de EEUU para mostrarles sus avances. Dicha reunión se producirá el próximo 30 de enero, y es especialmente significativa porque es la primera vez que una empresa tecnológica enseña primero a un Gobierno sus avances antes de anunciarlos públicamente.

¿Empleos en riesgo? Esa reunión preliminar hace pensar en los potenciales riesgos que plantea un modelo de IA demasiado avanzado. Quizás en OpenAI quieran avisar del impacto que este desarrollo puede provocar en el mundo del empleo, por ejemplo: si los agentes de IA acaban siendo tan potentes como algunos apuntan, podrían reemplazar puestos de trabajo actuales. Catastrofistas de la IA como Geoffrey Hinton ya han advertido de los riesgos que plantean los agentes y su impacto en el empleo, por ejemplo.

Expectación es mi otro nombre. Sam Altman es ya conocido por crear expectación entorno a la inteligencia artificial. Acaba de volver a hacerlo con esta noticia según la cual su firma está preparando la salida de un nuevo modelo de IA que sería especialmente notable como base para potentes agentes de IA.

Zuckerberg ya apuntó a estos avances. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habló recientemente de cómo "todas nuestras aplicaciones serán programadas por una IA, y probablemente ocurra en 2025". En una reciente entrevista con Joe Rogan, Zuckerberg incidió en que la IA puede comportarse como un ingeniero de nivel medio, lo que hará que muchos puestos de trabajo en el ámbito de la programación puedan acabar siendo ocupados por estos sistemas. Es algo de lo que también han avisado grandes personalidades del mundo de la tecnología como Jensen Huang, el CEO de NVIDIA.

Un gran salto, ¿sí o no? Las empresas de IA y los inversores suelen exagerar con lo que sus modelos pueden hacer en la vida real, pero algunas fuentes consultadas por Axios parecen respaldar que estamos aquí ante un avance significativo. Así lo afirman empleados de OpenAI que han estado "hablando con sus amigos" diciéndosles que están realmente emocionados con los avances recientes.

Superagentes de IA. Ya se comienza a hablar de superagentes de IA que sean especialmente precisos y puedan realizar tareas encadenadas de forma autónoma y con el nivel de un profesional con un doctorado. No solo responden a una petición: persiguen un objetivo sintetizando cantidades masivas de información, analizando opciones y ofreciendo un resultado.

Pero. Será mejor tomarse la noticia con cautela. En los últimos meses hemos visto cómo la mejora en los modelos de IA no era tan significativa como esperábamos. De hecho, la esperada llegada de GPT-5 y de sus rivales no se ha producido porque al parecer las empresas de IA no están satisfechas con sus rendimientos. Se hablaba ya de una "desaceleración de la IA", aunque puede que OpenAI acabe demostrando que de desaceleración, nada.

