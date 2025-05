OpenAI acaba de lanzar su nuevo agente de programación. Lo interesante es lo que puede hacer cuando nadie lo mira

La inteligencia artificial (IA) actualmente presume un lugar protagónico en el mundo de la programación. Cada vez más desarrolladores de software recurren a sistemas de IA para escribir código, corregir errores o automatizar tareas repetitivas. OpenAI está apostando nuevamente por este ámbito con Codex, su nuevo agente.

Se trata de una herramienta en fase de vista previa que actúa como un colaborador virtual. Su motor es codex-1, una variante de o3 ajustada para comprender mejor las necesidades del desarrollo moderno. Entre sus promesas están generar código más ordenado, seguir instrucciones con mayor precisión, entre otras ventajas.

¿Cómo funciona Codex?

Codex no es un simple asistente que sugiere fragmentos de código. Es un agente de software que opera en segundo plano desde la nube. Una vez conectado a tu cuenta de GitHub, puede acceder a tu repositorio, leer archivos, proponer cambios y ejecutar tareas como escribir nuevas funciones, corregir errores o lanzar tests.

Todo eso lo hace de forma autónoma y segura, dentro de un entorno aislado (una especie de ordenador virtual en la nube) que simula tu entorno de desarrollo. Esto no solo debería proteger tu sistema, sino que también permite a Codex ejecutar tareas sin afectar tu flujo de trabajo local. Mientras él trabaja, tú puedes seguir usando tu ordenador con normalidad.

Lo interesante es que no ejecuta una única acción por turno: puede encargarse de varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes pedirle que revise una parte del código o busque errores en otra sección del proyecto. Cada tarea se gestiona por separado y Codex irá informando de sus progresos en tiempo real, permitiendo al usuario revisarlos.

La herramienta está diseñada para adaptarse a la forma de trabajar de los desarrolladores. De hecho, puede guiarse por archivos específicos llamados AGENTS.md, una suerte de manual de instrucciones que permite indicarle qué estilo seguir, cómo lanzar los tests o qué prácticas deben respetarse dentro del proyecto.

Aunque Codex acaba de lanzarse en vista previa, no es un experimento sin rodaje. Los propios ingenieros de OpenAI llevan meses utilizándolo como parte de su flujo de trabajo. ¿Para qué? Para automatizar tareas repetitivas, renombrar variables, escribir tests o esbozar documentación.

El sistema también está siendo probado en empresas como Cisco, donde buscan acelerar el desarrollo de nuevas ideas, y en Temporal, que lo usa para depurar errores, escribir pruebas automatizadas y reorganizar grandes bases de código.

La recomendación de OpenAI tras esta primera ronda de pruebas es clara: asignar tareas bien definidas, lanzar varias en paralelo y experimentar con distintos tipos de peticiones. Porque la clave está en encontrar el punto exacto donde el agente pueda desplegar todo su potencial.

Codex trabaja de forma remota, pero lo hace dentro de un entorno controlado. Como decíamos arriba, cada tarea que ejecuta se desarrolla en una máquina virtual aislada, sin conexión directa a internet ni acceso a servicios externos. Solo puede interactuar con el código que el usuario le proporciona y con las herramientas que estén preinstaladas.

Además, OpenAI asegura que ha entrenado Codex para identificar y rechazar instrucciones orientadas a la creación de software dañino, como herramientas de hacking o malware. En cualquier caso, no debemos perder de vista que esta propuesta sigue siendo un producto en fase de investigación, con muchos aspectos a mejorar.

Y sigue siendo una IA generativa: puede cometer errores o malinterpretar ciertas instrucciones si el contexto no está bien definido. OpenAI planea introducir mejoras graduales, como la posibilidad de interactuar con el agente durante las tareas, recibir actualizaciones más detalladas o integrarlo con herramientas como gestores de incidencias.

Si quieres empezar a probar Codex desde hoy, debes tener en cuenta que aún no está disponible para todos los usuarios. Por ahora, OpenAI ha comenzado a desplegar la herramienta entre los suscriptores de los planes Pro (200 dólares mensuales), Enterprise y Team. Según la compañía, los usuarios de los planes Plus y Edu tendrán acceso “pronto”.

Imágenes | OpenAI

