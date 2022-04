La nueva IA de Google ha logrado uno de los hitos más difíciles para una máquina: entender nuestros chistes

Los humanos somos difíciles. Sobre todo cuando nos ponemos a contar chistes y utilizar referencias culturales. Precisamente entender el humor humano es uno de los grandes desafíos para las máquinas, pero ahora desde Google han mostrado grandes avances con su última inteligencia artificial.

El equipo de Google Research ha anunciado su nuevo modelo Pathways, capaz de entender más de 540.000 millones de parámetros y lograr entender conceptos y relaciones que hasta la fecha parecían demasiado complejos para los ordenadores.

El desafío de entender la lógica del 'causa y efecto'

El nuevo modelo utiliza la mayor configuración de TPUs hasta la fecha, combinando hasta 6.144 chips. La IA ha sido entrenada con material en inglés de todo tipo, desde libros a la Wikipedia, junto con conversaciones y código de Github. Y los resultados, según describe Google, superan a otros modelos como GLaM o GPT-3 en tareas como el razonamiento, responder preguntas o la comprensión del contexto.

'Pathways' puede distinguir causa y efecto y comprender combinaciones de conceptos en el contexto apropiado. Por ejemplo, la relación entre esfuerzos y resultados. Las dos frases son correctas técnicamente, pero todos los humanos pueden entender las implicaciones.

Otra capacidad de la nueva IA de Google es poder adivinar una película a partir de un único emoji, por ejemplo el de un murciélago o un león.

Lo que más está circulando es que "explica chistes". Y esto es acojonante: los chistes que muestran son básicos pero es que es la leche que pueda "comprender" la combinación de conceptos en el contexto de intentar sorprender y hacer gracia a una mente humana pic.twitter.com/bkCV5Exd8t — Antonio Ortiz (@antonello) April 5, 2022

El modelo es capaz de razonar las respuestas que da y también es capaz de resolver problemas matemáticas sencillos. No hablamos directamente de una fórmula, sino de ser capaz de entender el planteamiento de la pregunta. Según los datos de Google, se acerca al promedio del 60% de los problemas resueltos por niños de entre 9 y 12 años.

Pero quizás la capacidad más llamativa es la de poder entender y razonar dónde está la gracia de los chistes. PaLM, nombre técnico del modelo, es capaz de dar explicaciones a chistes que no haya leído previamente.

Julia Taylor Rayz, profesora del Instituto Politécnico de la Univ. de Purdue, explicaba en relación a la dificultad de los chistes que "no hay reglas claras en la comunicación humana, ¿qué le vamos a decir a la computadora que haga, encontrar reglas que no existen? [...] No puedes encontrar suficientes ejemplos que describan todos los escenarios posibles de comunicación".

Pero los estudios avanzan y la inteligencia artificial, gracias a la enorme base con la que puede ir aprendiendo, está dando pasos de gigante a la hora de entender cómo nos expresamos los humanos.

