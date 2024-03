El modelo Singapur: así está preparando a su ciudadanía para la Inteligencia Artificial

Singapur, un pequeño país estado entre Malasia e Indonesia que apenas supera los cinco millones de habitantes, se está consolidando como un referente mundial en el ámbito del enfoque público hacia la Inteligencia Artificial. Con un enfoque pragmático que busca anticiparse a lo que está por venir en lugar de ir al remolque, está planteando una estrategia que equilibra la protección de su ciudadanía con el fomento de la innovación.

En la evolución de su PIB per capita se aprecia bien la evolución de esta nación. En 1990 era idéntico al de España. En 2023 era más del doble que el nuestro, superando incluso a Estados Unidos.

Una estrategia de crecimiento y enriquecimiento que ha servido para que pese a su reducido tamaño y población casi todas las grandes tecnológicas hayan querido abrir allí su sede. Ahora llega una vuelta de tuerca más para adaptarse a la era de la IA.

Una estrategia nacional para la IA que arrancó hace un lustro

En julio de 2023 lanzó la iniciativa 'Trailbalzers' para ayudar a las empresas locales a identificar problemas que poder solucionar usando IA generativa. Ahora se prepara para lanzar la versión 2.0 con la intención de fomentar un ecosistema de empresas de IA y captar talento de esta industria.

Detrás de esta iniciativa estaban el Ministerio de Comunicaciones e Información (MCI), la Industria Digital de Singapur (DISG), la Oficina de Gobierno Inteligente y Digital (SNDGO) y Google Cloud, un aliado clave para el país en ambas direcciones.

Esto se ha traducido en más de cien proyectos desarrollados como parte de esta iniciativa, según recogió en enero The Straits Times, el principal periódico de Singapur.

Un ejemplo para entender el tipo de transformación que busca: si un ciudadano quiere reservar una pista de pádel deberá acudir a una instalación deportiva que tenga este tipo de cancha, encontrar la forma de hacer la reserva (telefónica, web, app o presencial), esperar que en los huecos libres haya alguno que le encaje, y si no es así, repetir el proceso en otras instalaciones.

Uno de los proyectos salidos de esta iniciativa busca cambiar justo este proceso: ahora el ciudadano solo tiene que pedir a un chatbot que le reserve una pista de pádel en un área de su interés en una fecha determinada. El sistema se encargará de la gestión, y si no consigue hacerlo en la opción principal le sugerirá las alternativas más similares.

Otro ejemplo de mayor lustre: IA para guiar al personal académico durante la creación de contenido para un nuevo curso, como las diapositivas que verán en clase. La idea es fomentar la actualización constante del material didáctico en lugar de usar el mismo durante años.

Ahora será el turno de Trailblazers 2.0, según cuenta ERP Today, la cual planea de seguir ayudando a construir soluciones de IA generativa utilizando la infraestructura de Google Cloud, optimizada para tareas pesadas de Inteligencia Artificial. Su idea base es "eliminar entre el 20% y el 25% del trabajo pesado" para que los ciudadanos se vuelvan más productivos y así impulsar la economía nacional.

Los planes de Singapur en materia de IA son, en cualquier caso, anteriores al gran punto de inflexión que supuso la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022. Ya en 2019 presentó su Estrategia Nacional de IA para favorecer la creación de empresas que exploran proyectos en esta línea y transformar su economía a largo plazo.

De ahí han salido proyectos como SELENA+, un sistema de software que usa aprendizaje profundo para detectar patologías oculares; Pensieve, que ayuda a detectar signos tempranos de demencia, o el chatbot de OneService, que guía a los ciudadanos a hora de gestionar servicios municipales.

Otros entornos ya tienen sus soluciones de IA analítica o predictiva incluso en servicios públicos, como sistemas de gestión de enfermos crónicos, detección de estafas online o trámites aduaneros y de inmigración.

Ahora llega el nuevo giro: la Estrategia Nacional de IA 2.0, que incluye un plan de 740 millones de dólares para los próximos cinco años, según la CNBC. El objetivo esta vez es impulsar aún más las capacidades del país para la IA, asegurando su acceso a los chips avanzados, cruciales para el desarrollo y el despliegue de la IA.

Singapur no parte de una posición de desventaja frente al resto del mundo: según el informe 'Future of Work' que publicó LinkedIn en 2022, es la nación cuyos profesionales más rápido adaptan el uso de la IA en su trabajo, por encima de sus perseguidores inmediatos, Finlandia, Irlanda, India y Canadá. Así y todo quieren seguir haciendo de su país una tierra aún más fértil para el despliegue de la IA en todos sus sectores, no únicamente en bancos de pruebas aislados.

Este enfoque no implica una desatención hacia sus potenciales externalidades. El país también lanzó AI Verify en mayo de 2022 como un marco de pruebas de gobernanza orientado a la IA junto a un kit de herramientas de software para las empresas, con la idea de que hagan pruebas en sus modelos antes de implementar novedades.

Y esta mirada entusiasta tampoco implica que no haya voces escépticas. En su parlamento se habla de ChatGPT, Midjourney o Sora como herramientas que avanzan mucho más rápido de lo previsto y cuyas consecuencias no siempre serán positivas, pero también se ataja desde un punto de vista práctico y orientado a sus ciudadanos: esta semana se han anunciado subsidios que cubren casi todos los gastos académicos para los mayores de 40 años que estén cursando estudios universitarios.

La intención tras esta medida es mantener actualizados a quienes están en el ecuador de su carrera profesional y adquirieron conocimientos universitarios que en buena medida ya no le serán tan útiles de cara al futuro. Dicho de otro modo: prepararles para adaptarse a la era de la IA.

