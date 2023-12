Singapur acaba de estrenar un enorme y exclusivo hotel de lujo. Lo ha construido con 20 autobuses retirados

En el condado de Habersham, al noroeste de Georgia, tienen la que sin duda es una de las galerías de arte más fascinantes de todo EEUU: una amplia parcela con decenas y decenas de antiguos autocares escolares que, con los años, han acabado transformados en lienzos improvisados para grafiteros. Todo un "cementerio de buses" convertido en punto de peregrinaje para turistas y amantes del arte urbano. A miles de kilómetros de allí, en Singapur, han decidido sacar también partido de los viejos autocares, aunque con un enfoque bastante diferente: ellos han los aprovechado para montar un enorme hotel de lujo al lado de la playa.

El resultado es cuanto menos curioso… y exclusivo.

Welcome to The Bus Collective. Así han bautizado a este sorprendente complejo turístico situado en Changi, Singapur, y que se presenta como el primer hotel resort del sudeste asiático construido a partir de viejos buses adaptados. Sus instalaciones abarcan una amplia área de 8.600 metros cuadrados (m2) y ofrece una veintena de habitaciones, el mismo número de autocares que la compañía se ha encargado de rescatar, acondicionar y dotar de todo tipo de lujos.

Entre la playa y el aeropuerto. Para redondear su oferta el complejo se sitúa en Changi Village, a escasos nueve kilómetros del área comercial Changi City Point y de Singapore EXPO, uno de los espacios de convenciones más grandes del país. A dos kilómetros tiene además la playa y a apenas uno un aeropuerto internacional, el Singapore Changi Airport. El complejo celebró una inauguración por todo lo alto a comienzos de noviembre, pero abre de manera oficial el 1 de diciembre.

No aptos para todos los viajeros. Quizás por fuera llamen la atención, pero por dentro los cuartos de The Bus Collective no distan mucho de los de un hotel de cuatro o cinco estrellas: sus alojamientos miden 45 metros cuadrados, disponen de capacidad para entre tres y cuatro adultos y cuentan con camas King o Queen size. Dentro incorporan baño —alguno con bañera—, caja de seguridad y tele.

Que sus interiores no recuerden a los de un autocar convencional no significa que sus responsables hayan dejado algunos guiños que difícilmente se encuentran en hoteles más ortodoxos. Los buses se han renovado, pero conservan el volante, el asiento del conductor y las ventanillas, además por supuesto de su forma estrecha y alargada. En su web ofrecen también varias categorías que recuerdan los lazos históricos de Singapur con Reino Unido, como King George o Queen Victoria.

Un pasaje de tres cifras. Pasar una velada en The Collective Bus cuesta bastante más que circular por Singapur a bordo de un autocar. La cadena CNBC explica que para dormir en uno de sus exclusivos cuartos hay que pagar al menos 398 dólares de Singapur por noche, equivalente a unos 270 euros.

En su web ofrece algunas habitaciones para comienzos de diciembre por 548 dólares, casi 375 euros. Para que el complejo sea más accesible algunos de sus buses, antiguos vehículos de la SBS Transit, el operador del transporte público de Singapur, algunas de las peculiares habitaciones cuentan con rampas.

Sacando pecho ecológico. Durante su inauguración el hotel sacó pecho por sus instalaciones, pero también por el que considera que es uno de sus grandes fuertes: la sostenibilidad. "Estamos redefiniendo los hoteles de lujo y llevando la industria turística de Singapur a una nueva fase de protección medioambiental —reivindica Micker Sia—. Este proyecto demuestra la sinergia entre naturaleza y turismo. Estamos revitalizando buses ‘retirados’ y ofreciendo experiencias únicas".

Detrás del proyecto están la agencia WTS Travel & Tours y sus socios LHN Group y Sky Win Holding. Su objetivo, recalca WTS Travel: apostar por "el lujo sostenible" gracias a la transformación de una veintena de buses retirados en suites.

Imágenes: WTS Travel y The Bus Collective

En Xataka: El discreto pelotazo inmobiliario de Sandra y Amancio Ortega: alquilar hoteles a los hoteles