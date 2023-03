Midjourney cancela las cuentas gratuitas: si quieres usar el mejor generador de imágenes por IA, toca pagar

Desde que presentaran Midjourney v5, los responsables de este modelo de IA generativa para la creación de imágenes se ha vuelto absolutamente viral. En los últimos meses era posible utilizar la versión gratutita del servicio, pero esa popularidad ha acabado siendo un problema para los responsables del servicio.

Adiós a las cuentas grauitas. Hasta ahora Midjourney permitía a los usuarios disfrutar de un periodo de prueba gratuito para usarlo —de forma limitada y en su versión anterior, la 4—. Si querían disfrutar de la última versión y crear más imágenes sin problemas era necesario pagar una suscripción. Las cosas han cambiado, y los responsables han decidido poner fin —al menos, temporalmente— a esas cuentas gratuitas.

Demasiada demanda. Como indican en The Washington Post, el CEO de la empresa, David Holz, avisaba del cambio en el canal de Discord que alberga el servicio. "Debido a una combinación de demanda extraordinaria y abuso de las cuentas de prueba", explicaba, "hemos deshabilitado las pruebas gratuitas".

Viral en China. Holz revelaba además en The Verge cómo esa viralidad probablemente se disparó con un vídeo que explicaba cómo acceder al servicio gratuito de Midjourney. Los recursos de la plataforma —que hace uso de GPUs para generar esas imágenes— se vieron superados, y de hecho causaron problemas incluso para los usuarios que pagaban la suscripción "por la cantidad masiva de gente creando cuentas desechables para conseguir imágenes gratuitas".

AI-generated image of Pope Francis goes viral online. pic.twitter.com/ap7N099wpy — Daily Loud (@DailyLoud) March 25, 2023

Imágenes hiperrealistas. La expectación generada por Midjourney ha crecido estos días tras la publicación de un gran número de imágenes hiperrealistas que mostraban a celebridades en situaciones imaginadas por los usuarios. El hipotético arresto de Donald Trump o las imágenes del Papa Francisco han dejado claro hasta dónde pueden llegar estos modelos: las imágenes podrían ser creíbles, algo que deja clara la amenaza de los deepfakes.

Difícil poner límites. Lo cierto es que estos generadores de imágenes por IA tienen políticas difusas para evitar un mal uso de estas herramientas. Las restriciones de Midjourney son más permisivas por ejemplo que las de DALL-E 2, pero más restrictivas que las de Stable Diffusion. Holz indicaba en The Verge cómo "la moderación es difícil" y están trabajando en ella.

Palabras vetadas. Lo normal es que se prohíban ciertas palabras en ciertos países para evitar problemas, y esa lista de términos prohibidos en los prompts no es pública. Sí se sabe que recientemente prohibieron usar el término "arrestado" para que no se pudieran crear imágenes de Donald Trump como las que surgieron hace unos días. Aún así, superar esas barreras no es difícil usando otras formas de expresar esa misma idea.

Midjourney gratis dice hasta luego, pero hay alternativas. No se sabe si Midjourney volverá a ofrecer cuentas gratuitas para poder usar el servicio, pero lo cierto es que sigue habiendo otras IAs generativas como DALL-E 2 o Stable Diffusion que permiten ser usadas gratuitamente, aunque normalmente con limitaciones en cuanto al número de imágenes que podemos generar al mes con la cuenta asociada. Bing Image Creator es otra de las nuevas alternativas, pero junto a ellas se han lanzado en los últimos días plataformas comerciales como Adobe Firefly que por ahora cuenta con una versión beta a la que se puede solicitar acceso preliminar y gratuito.

Imagen: Eliot Higgins

