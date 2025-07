Mark Chen, jefe de investigación de OpenIA, lo tiene claro: "Cada vez es menos necesario tener un doctorado en IA"

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, es una de las pioneras en el desarrollo de la IA. Eso podría llevarnos a pensar que entre sus filas se encuentran (o encontraban, mejor dicho) las mayores eminencias en IA del planeta.

Según revelaron los máximos responsables de la compañía, habilidades blandas como la actitud, la curiosidad y la iniciativa pesan más que un doctorado a la hora de seleccionar nuevos talentos para trabajar en OpenAI.

En un reciente episodio de 'Inside ChatGPT', pódcast oficial de OpenAI, Nick Turley, máximo responsable de ChatGPT, y Mark Chen, jefe de investigación, han compartido cuáles son las habilidades y actitudes que realmente valoran en los candidatos. Sus declaraciones dejan claro que OpenAI prioriza la capacidad de aprender por encima de los títulos universitarios.

La curiosidad como motor principal

Nick Turley ha sido tajante al explicar qué busca en los futuros empleados de OpenAI: "La cualidad más importante que busco no es la destreza técnica, sino la curiosidad". Según el directivo, este rasgo es fundamental para desenvolverse en un entorno en el que todo está por hacer y donde "hay tantas cosas que no sabemos".

Turley aconseja a los estudiantes que se centren en desarrollar su curiosidad para adaptarse a un mundo en constante cambio. El máximo responsable de ChatGPT coincide en ese sentido con su jefe, Sam Altman, que también apostaba por talento que supiera hacer las preguntas adecuadas.

"Creo que la curiosidad ha sido lo principal que he buscado, y de hecho es mi consejo a los estudiantes cuando me preguntan: ¿qué hago en este mundo donde todo está cambiando? Hay mucho que desconocemos [sobre la IA], por eso hay que tener cierta humildad al desarrollar esta tecnología, porque no se sabe qué es valioso", aseguraba el directivo, "El verdadero cuello de botella es hacer las preguntas correctas, no necesariamente obtener la respuesta", apostillaba Turley.

Adaptarse y seguir aprendiendo

Mark Chen, jefe de investigación de OpenAI, añadía que, en su opinión, la formación académica no lo es todo;: "Llegué a la empresa como becario sin mucha formación en IA. Incluso en investigación, que es a los que nos dedicamos, creo que es cada vez menos necesario tener un doctorado en IA. Creo que este es un campo que la gente puede dominar con bastante rapidez".

Para Chen, lo esencial es que los candidatos tengan iniciativa, es decir, la capacidad natural para identificar y resolver problemas de forma independiente. "Se trata realmente de estar motivado para indagar: ‘Oye, aquí hay un problema. Nadie más lo está solucionando. Voy a sumergirme en él y solucionarlo’", explicaba el jefe de investigación de OpenAI. "Esta actitud proactiva y resolutiva es lo que diferencia a los empleados que triunfan en OpenAI".

Tal y como recordaba Business Insider, Peter Deng, exvicepresidente de productos de consumo de OpenAI, ya explico ese enfoque en una entrevista en el pódcast de Lenny Rachitsky. "Si en seis meses sigo diciéndote que lo hagas, he contratado a la persona equivocada", ya que en OpenAI esperan que sean los propios investigadores quienes avancen por ellos mismos en sus propios experimentos y descubrimientos, no que se limiten a seguir las instrucciones de un superior.

Según reconocían los responsables de OpenAI, esas habilidades y la autorresponsabilidad no la dan ni los títulos universitarios ni los premios en concursos de inteligencia artificial. La empresa busca personas que sean capaces de aprender rápidamente, adaptarse a los cambios y aportar nuevas ideas que, tal vez, termine convirtiéndose en la próxima novedad de ChatGPT.

