La carrera por la IA parecía estar igualándose. OpenAI acaba de dar un golpe en la mesa con un modelo que apunta muy alto

La carrera por la inteligencia artificial llevaba meses estrechándose. Gemini 2.5 Pro, Claude 4 Opus y DeepSeek R1 habían logrado recortar distancias con los modelos de OpenAI, presentando razonadores cada vez más sofisticados. El dominio aplastante de 2022, cuando ChatGPT dejó a la competencia desconcertada y varios pasos por detrás, ya no define el tablero actual. Hoy, la pelea es directa.

Pero la firma liderada por Sam Altman no se ha quedado quieta. Acaba de anunciar o3-pro, un nuevo modelo razonador con el que, al menos sobre el papel, pretende reafirmar su posición de liderazgo en la industria. Está disponible desde hoy solo para algunos planes, excluyendo ChatGPT Plus de 20 dólares al mes. El acceso a la IA más avanzada tiene un precio.

Más herramientas y más contexto. El modelo o3-pro parte de la misma base que o3, pero con una etapa adicional de entrenamiento por refuerzo y más recursos de inferencia. Incorpora acceso completo a las herramientas que han hecho de ChatGPT una herramienta más útil: búsqueda web, análisis de archivos, razonamiento sobre imágenes, uso de Python y personalización a través de memoria.

Se trata de funciones que le permiten adaptar las respuestas al historial del usuario, acceder a fuentes externas en tiempo real y resolver tareas complejas en varios pasos. Cuenta con:

Búsqueda, código, análisis de documentos y visión

Personalización basada en memoria activa

Ventana de contexto de hasta 200.000 tokens y salida máxima de 100.000

Más preciso, pero no más rápido. Eso sí, o3-pro no es un modelo diseñado para velocidad. Las respuestas suelen tardar más que en o1-pro, pero a cambio promete ofrecer un plus en precisión enfocado en tareas complejas. OpenAI recomienda usarlo cuando la fiabilidad sea más importante que la rapidez.

Así que podríamos decir que es modelo pensado para quien necesita que las cosas salgan bien, aunque eso implique esperar unos segundos más. En cualquier caso, estamos hablando de modelos de IA, por lo que todavía pueden existir alucinaciones y puede entregarnos información errónea.

Un rendimiento teóricamente superior. Según las pruebas internas de OpenAI, los evaluadores humanos prefieren o3-pro frente a o3 en todas las categorías testeadas: ciencia, educación, programación, redacción personal y análisis de datos.

También logra mejores resultados en benchmarks académicos: en matemáticas competitivas sube del 86 % de o1-pro al 93 %, y en programación supera los 2.700 puntos Elo, frente a los 2.517 de o3 y los 1.707 de o1-pro.

Disponible ahora, pero no para todos. o3-pro ya está disponible para los usuarios del plan Pro (200 dólares al mes) y del plan Team, donde sustituye a o1-pro en el selector de modelos. OpenAI ha confirmado que los usuarios de Enterprise y cuentas educativas tendrán acceso a partir de la semana que viene.

De momento, el acceso a los modelos más potentes sigue estando restringido a quienes pagan por las modalidades más avanzadas. El plan Plus de 20 dólares mensuales, el más popular entre usuarios particulares, no se menciona. Y todo apunta a que, por ahora, quedará fuera de esta actualización.

También llega a la API. o3-pro no solo está disponible dentro de ChatGPT: también ha aterrizado en la API de OpenAI. Es una buena noticia para quienes quieran integrarlo en productos o flujos propios. A todo esto, Altman ha anunciado que el precio de o3 ha caído un 80%.

El precio en la API de o3-pro es de 20 dólares por millón de tokens de entrada y 80 dólares por millón de salida. Muy por encima de los 2,5 y 10 dólares que cuesta GPT-4o, y también del nuevo precio de o3, que ahora se ofrece por 2 dólares la entrada y 8 dólares la salida.

Imágenes | OpenAI

En Xataka | Alguien puso a ChatGPT, Gemini, Claude y otras IA a jugar a una especie de Risk. Los resultados no podrían ser más dispares