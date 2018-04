Los expertos en IA quieren boicotear el 'Terminator' asesino desarrollado en Corea del Sur

No todo es de color de rosa en el mundo de la inteligencia artificial. Desde hace tiempo hay quien está trabajando en armas autónomas y 'robots asesinos' que sustituyan a los soldados en conflictos armados, algo que siempre ha planteado un rechazo total por parte de la ONU.

Los expertos en inteligencia artificial llevan tiempo alertando de estos peligros, y ahora vuelven a la carga y están tratando de boicotear un proyecto desarrollado por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST) y que tiene como objetivo crear un robot asesino.

El no a los robots asesinos es rotundo por parte de los académicos

Las visiones distópicas que hemos recibido de algunos expertos y de personalidades de la ciencia y la tecnología como Bill Gates, Elon Musk o el difunto Stephen Hawking no son las únicas que dominan el sector, desde luego. Investigadores de la Universidad de Stanford ya indicaron que no era necesario que cundiera el pánico: según sus estimaciones, en el futuro la IA no será aprovechada para robots asesinos.

Aún así los expertos siguen alertando de los peligros de la aplicación de estos sistemas a este tipo de escenarios. Más de 50 académicos han firmado una carta dirigida al KAIST y a su socio, el fabricante de sistemas de defensa Hanwha Systems. En esa carta estos académicos explicaban el problema:

Hay un montón de cosas fantásticas que se pueden hacer con la inteligencia artificial que salvan vidas, incluyendo las destinadas a un contexto militar, pero declarar abiertamente que el objetivo del proyecto es desarrollar armas autónomas y tener un socio como este dispara grandes temores. Esta es una universidad muy respetada asociándose con un aliado con una ética muy dudosa que continúa violando normativas internacionales.

Esta protesta, como indican en The Guardian, se produce justo antes de una conferencia que la ONU ha organizado sobre armas autónomas. La empresa Hanwha Systems ha sido duramente criticada desde hace tiempo por fabricar municiones prohibidas en 120 países que firmaron un tratado internacional al respecto. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China firmaron ese tratado.

Los responsables del KAIST han indicado que les entristece ese boicot y tratan de aclarar las dudas. Su presidente, Sung-Chul Shin, explicaba que "me gustaría reafirmar que KAIST no tiene intención alguna de iniciar el desarrollo de sistemas de armamento autónomos letales ni de robots asesinos. [...] KAIST no llevará a cabo actividades de investigación contrarias a la dignidad humana, y eso incluye armas autónomas que no tengan control humano".

Vía | The Guardian

En Xataka | Éticas de silicio: las tres leyes de la robótica en la era de los robots asesinos