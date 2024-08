La llegada de la IA a Apple es exactamente como la esperábamos de Apple: cautela, cautela, cautela

Algo podíamos sospechar, pero los acontecimientos de los últimos meses han consolidado las suspicacias: Apple está adoptando un enfoque particularmente cauteloso para implementar las funciones de IA generativa en sus sistemas operativos.

Algo que por cierto contrasta con el ritmo de sus competidores.

Por qué es importante. La estrategia de Apple, no solo en IA, prioriza productos rápidos y pulidos por encima de las demostraciones muy llamativas. Esto no significa que a veces no tenga que pivotar temprano, como ocurrió con el Apple Watch, pero suele ser un hilo conductor de sus productos.

La contrapartida es que corre el riesgo de quedarse atrás en una carrera tan frenética como la de la IA.

La panorámica. Mientras que el resto de gigantes trabajan a marchas forzadas para desplegar sus desarrollos de IA a la mayor cantidad de usuarios posible, Apple aún está probando funciones limitadas con grupos pequeños.

Apple Intelligence solo está disponible en las primeras betas de iOS 18.1.

Limitado a angloparlantes de Estados Unidos.

En los iPhone, solo para los modelos 15 Pro.

De momento solo con funciones básicas: respuestas inteligentes, resúmenes de textos.

Otras funciones llegarán en otoño. Algunas directamente se irán a 2025.

Los pre-prompts filtrados evidencian ese enfoque cauteloso.

Entre líneas. Este enfoque se alinea con el mencionado enfoque tradicional de Apple: mejor productos refinados tardíos que seguir la carrera de las especificaciones o del hype. En el caso de la IA, evitar polémicas y absurdos a toda costa.

A veces sí se persigue una deadline por encima de un desarrollo completo. Caso de las Vision Pro y su batería externa, fruto de desencuentros internos.

Sí, pero. Con esta postura Apple puede estar cediendo el impulso inicial y la atención a competidores más agresivos. Y corre el riesgo de dejar que sean otros quienes se conviertan en el hábito de los usuarios. Cambiar ese hábito después puede ser complicado, aunque se trate de funciones integradas de forma tangencial en el sistema.

Pasó con Apple Music, por ejemplo. Llegó más de un lustro después de Spotify. Casi una década después, sigue muy lejos de las cifras de la empresa sueca.

En la mirilla. Habrá que ver con qué rapidez amplía Apple la disponibilidad de Apple Intelligence y a qué velocidad llegan el resto de funciones durante la vida de iOS 18 y compañía.

Apple apuesta por los enfoques de cautela deliberada y centrados en la calidad a largo plazo. El panorama de la IA, en cambio, evoluciona tan rápido que puede que incluso Apple necesite acelerar el paso.

