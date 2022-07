OpenAI anuncia la beta DALL-E 2: así puedes solicitar acceso al popular generador de imágenes

DALL-E 2, la inteligencia artificial de IA para generar imágenes fotorrealistas a partir de cualquier texto, está oficialmente en fase beta. Esto es una buena noticia para todas aquellas personas que están en la lista de espera para probar esta interesante herramienta.

Desde su lanzamiento inicial, DALL-E 2 ha estado en una fase cerrada de pruebas, por lo que el acceso estaba limitado a cierta cantidad de artistas e investigadores, es decir, no estaba disponible para el público en general, sin embargo, la situación acaba de cambiar.

Cómo solicitar acceso a DALL-E

Según explica, OpenAI, la lista de espera para acceder a DALL-E 2 no desaparece, pero la compañía aumentará drásticamente el envío de invitaciones con el recientemente lanzamiento de la beta. Así, 1 millón de personas podrán probar el generador de imágenes.

Si todavía no te has apuntado a la lista, solo tienes que completar un formulario en la página de OpenAI y esperar. Las invitaciones se enviarán "durante las próximas semanas" y los seleccionados tendrán 50 créditos gratis para utilizar el primer mes y 15 créditos adicionales el mes siguiente. Es decir, no podrán crear imágenes ilimitadamente.

Cada crédito se podrá utilizar para una generación de solicitud en DALL-E (que ofrece cuatro imágenes), una solicitud de edición o una variación (que ofrece tres imágenes). También se podrá comprar créditos adicionales a los gratuitos. 115 créditos cuestan 15 dólares.

Además, los usuarios de DALL-E ahora tienen todos los derechos para utilizar comercialmente las imágenes creadas, incluido el derecho de reimpresión y venta de las mismas. Esto incluye imágenes que generaron durante las pruebas cerradas.

Cabe señalar que OpenAI mantiene una serie de restricciones en el sistema para evitar la creación de contenido engañoso. Por ejemplo, no se pueden cargar imágenes de figuras públicas.

A lo largo de los últimos meses hemos visto muchas de las creaciones realizadas con DALL-E 2, pero no es la única IA generadora de imágenes de la que se está hablando. De este proyecto también apareció DALL-E Mini (ahora llamada Craiyon) con sus delirantes creaciones.

Midjourney, un rival de DALL-E 2, también está en fase beta, por lo que los interesados en este tipo de herramientas también cuentan con otra alternativa para dar rienda suelta a su creatividad.

