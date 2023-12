Intel carga contra NVIDIA: Pat Gelsinger asegura que toda la industria quiere erradicar CUDA

El dominio que ejerce NVIDIA sobre la industria del hardware para inteligencia artificial (IA) es férreo. Actualmente la compañía que lidera Jensen Huang acapara cerca del 80% del mercado de los chips para IA, y aunque compite con AMD, Intel, Google o Amazon nada parece indicar que su posición de dominio vaya a verse alterada a corto o medio plazo. No obstante, en la receta de su éxito no intervienen solo sus GPU; la tecnología CUDA (Compute Unified Device Architecture) también tiene un rol esencial en su negocio.

La mayor parte de los proyectos de inteligencia artificial que se están desarrollando actualmente están implementados sobre CUDA. Esta tecnología aglutina el compilador y las herramientas de desarrollo utilizados por los programadores para desarrollar su software para las GPU de NVIDIA, y reemplazarla por otra opción en los proyectos que ya están en marcha es un problema. Huawei, que aspira a hacerse con una porción importante de este mercado en China, tiene CANN (Compute Architecture for Neural Networks), que es su alternativa a CUDA, pero hay otras opciones sobre la mesa.

Pat Gelsinger asegura que la industria está decidida a dejar atrás CUDA

Como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, Intel es una de las grandes compañías de tecnología que compiten con NVIDIA en el mercado del hardware para IA. Y en este contexto es evidente que CUDA representa un obstáculo que es necesario derribar, especialmente si no pasamos por alto que es una tecnología vinculada estrechamente al hardware de NVIDIA. Pat Gelsinger, el director general de Intel, se ha mojado y ha explicado cuál es la postura oficial de su empresa en el contexto del sector de la IA.

"Toda la industria está decidida a eliminar CUDA del mercado [...] Lo vemos como un foso poco profundo y pequeño", defiende Pat Gelsinger

"Toda la industria está decidida a eliminar CUDA del mercado [...] Lo vemos como un foso poco profundo y pequeño, por lo que estamos motivados a proponer un conjunto de tecnologías más amplio tanto para abordar el entrenamiento como la innovación o la ciencia de datos", ha defendido Gelsinger hace apenas unas horas en el marco del evento "AI Everywhere" que se acaba de celebrar en Nueva York. No obstante, esta no es la única información interesante que nos ha entregado este ejecutivo.

Durante su declaración también ha asegurado que Google y OpenAI son dos de las empresas con un gran peso específico en la industria de la IA que quieren dejar atrás CUDA. La ambición de Intel en este terreno está fuera de toda duda, algo que Gelsinger no disimula lo más mínimo: "Vamos a perseguir todas las oportunidades comerciales que se presenten y a competir con NVIDIA, AMD, etc. Vamos a ser un jugador clave en esta industria".

Es posible que a medio o largo plazo los deseos de Pat Gelsinger se materialicen, pero a corto plazo NVIDIA tiene bien agarrada la sartén por el mango. Mientras siga siendo la empresa que más hardware para IA vende, y con mucha diferencia, CUDA seguirá teniendo una salud de hierro. De eso no cabe la menor duda. NVIDIA prevé que el último trimestre del año fiscal en curso va a ser incluso mejor que el que acaba de dejar atrás, que ha sido espectacular. Su negocio en China se va a resentir a causa de las sanciones impuestas por EEUU, pero su rendimiento en los demás mercados relevantes a corto plazo va a ser capaz de compensar su debilitamiento en el país liderado por Xi Jinping.

