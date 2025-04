La hipotética red social de OpenAI no quiere conectar gente. Quiere tus datos para entrenar su IA

En OpenAI no se conforman con ser referentes absolutos en el segmento de la inteligencia artificial. Los últimos rumores apuntan a que tienen la intención de crear una red social que iría más allá de ChatGPT. El motivo, ojo, no es competir con Facebook, Instagram o X. Al menos, no directamente.

Red social = datos para alimentar la IA.El movimiento responde sin duda a ese hambre voraz de nuevos datos que los modelos de IA tienen y que les permite mejorar y pulir su comportamiento en distintos escenarios. Una red social le permitiría a OpenAI usar todos esos datos introducidos por los usuarios para entrenar a sus modelos.

X ya nos descubrió esa tendencia. La fusión entre X y xAI ya fue una clara demostración de esa estrategia: de repente Musk tenía un sistema perfecto para entrenar a su modelo de IA, Grok, con todos los posts de los usuarios de X.

Y Meta, por supuesto, también. Meta lleva tiempo haciendo lo mismo con Facebook e Instagram —aunque la UE la obligó a que cambiara ligeramente sus planes— y también recolecta datos cuando usamos Meta AI en WhatsApp, aunque puedes evitarlo. Todo con el mismo objetivo: tener "alimento fresco" para sus modelos de inteligencia artificial.

Una red social para compartir imágenes. Al parecer el prototipo que ya está desarrollado se centra en la capacidad de ChatGPT para generar imágenes. Sería por tanto una red social más parecida a un Instagram llena de imágenes generadas por IA, a partir de la cual imaginamos que se generarían comentarios de los usuarios.

Altman ya avisó. Lo curioso es que el rumor se produce semanas después de que el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, bromeara con esa posibilidad. Cuando apareció la noticia de que Meta estaba preparando una app independiente para Meta AI, Altman replicó diciendo "Ok, perfecto, quizás hagamos una app social".

Esto no va de conectar personas. Quizás ya tuvieran en marcha el proyecto y no fuera una broma, pero aunque Altman apuntó a que eso podría permitir "vengarse" de Facebook, las intenciones no serían las de competir con Facebook a la hora de conectar a gente —el propósito original de esa red social, al menos—, sino la de recolectar más y más datos para su IA, que es lo que también han acabado haciendo las redes sociales.

Y la AGI para cuándo. El problema de este teórico proyecto es que sería en parte una distracción para OpenAI. Ciertamente permitiría contar con más datos para el entrenamiento de sus modelos de IA, pero no está nada claro que el escalado sea el camino adecuado para el fin último de OpenAI: conseguir una inteligencia artificial general o AGI.

Demasiados proyectos paralelos. Altman es famoso por generar expectativas desmesuradas sobre la AGI. Sin embargo ese reto se ve empañado por sus últimos lanzamientos, sobre todo en el caso de GPT-4.5. La empresa parece estar ahora algo dispersa con proyectos gigantescos como Stargate, el desarrollo de sus propios chips o el misterioso proyecto hardware en colaboración con Jony Ive. ¿Demasiadas manzanas en la cesta? Veremos.

Imagen | Xataka con ChatGPT

En Xataka | ChatGPT ya es la app más descargada del mundo. Su único problema es que no sabe cómo ganar dinero con ello