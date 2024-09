Jony Ive confirma que está trabajando en un hardware de IA junto a OpenAI. Casi todo lo demás son incógnitas

Jony Ive, quien fuera máximo responsable de diseño hardware en Apple, tiene algo entre manos. Hace meses que se reunió con Sam Altman, CEO de OpenAI, y entre ambos acabaron decidiendo que era el momento de diseñar un nuevo producto hardware. Uno con la IA como absoluto protagonista. En The New York Times han podido hablar con Ive, que ha confirmado que el proyecto, en efecto, existe y está en desarrollo.

Así se iniciaron los contactos. Brian Chesky, CEO de Airbnb, fue uno de los primeros clientes de LoveFrom, la nueva empresa de Ive. La firma ayudó a rediseñar el sistema de opiniones de la compañía, pero de aquel encuentro salió otro importante.

Una cena y un proyecto. Chesky es amigo cercano de Sam Altman, CEO de OpenAI, y el año pasado organizó una cena para que Altman se pudiese encontrar con Jony Ive. En aquel encuentro Altman le explicó las posibilidades de la IA generativa a Ive y destacó que sería interesante contar con un dispositivo hardware nuevo para facilitar el acceso a esas opciones.

1.000 millones para el proyecto. Ive y Altman se encontraron varias veces más antes de decidir que querían fabricar ese producto, que estaría diseñado por LoveFrom. Para su creación obtendrían fondos de firmas de inversión. Entre ellas estará Emerson Collective, la empresa de la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs. En total se recaudaron 1.000 millones de dólares para el proyecto. Otras fuentes revelaron hace unos meses que SoftBank también había invertido en el proyecto.

Muchos ex-Apple en el ajo. El pasado mes de febrero el Sr. Ive encontró la localización donde situaría las oficinas para el proyecto. Fichó además a 10 empleados, entre los que están Tang Tan, que supervisó el desarrollo de los iPhone, y Evans Hankey, que precisamente había sucedido a Ive como máximo responsable de diseño en Apple.

Un prototipo misterioso. A finales de junio se vieron sillas con ruedas yendo de una oficina a otra de LoveFrom. Sobre ellas había algo escondido en cajas de cartón. Supuestamente, diseños iniciales de ese producto hardware de IA. Según The New York Times, el dispositivo plantea "crear una experiencia informática menos disruptiva socialmente que el iPhone". Parece una afirmación difícil de creer, sobre todo cuando todo apunta a que lo que busca OpenAI es crear dispositivos similares a los que ya vislumbraron películas como 'Her'.

Un proyecto súper secreto y sin plazos. El desarrollo del proyecto de diseño es totalmente secreto. El socio de Jony Ive en LoveFrom, Marc Nelson, explicó que seguían decidiendo qué tipo de producto van a diseñar y cuándo se lanzará al mercado.

Por ahora todo fracasos. Casi todo pues son incógnitas para una propuesta que desde luego tiene un reto casi imposible de superar: lograr que nos olvidemos (al menos, en parte) de nuestro smartphone. De momento quienes lo han intentado han fracasado estrepitosamente: tanto el Humane AI Pin como el Rabbit R1, que generaron mucha expectación, han demostrado que lograr algo así es muy, muy complicado.

