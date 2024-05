He probado Copilot dentro de Telegram: así funciona el chatbot gratuito de Microsoft

Microsoft tiene a Copilot como su niña mimada, un remplazo de Bing Chat que llegó para competir con los mejores chatbots. Hace tan solo una semana presentaban Copilot+, el nombre que recibirá esta IA en la nueva generación de ordenadores con Qualcomm Inside, y esta semana ha llegado su integración a una de las apps de mensajería más importantes del mundo: Telegram.

Copilot for Telegram, como su propio nombre indica, es una forma de acceder a Copilot sin necesidad de descargar nada más allá de la propia app de mensajería. Aunque tiene ciertas limitaciones, es una forma fácil y accesible de dar nuestros primeros pasos con la IA de Microsoft.

Qué es Copilot para Telegram. Según describe la propia Microsoft, Copilot para Telegram es un asistente de IA generativa impulsada por GPT y la búsqueda de Bing. Es completamente gratuito (al menos en su fase beta), y cualquier usuario con la aplicación instalada puede usarlo.

Cómo se usa Copilot para Telegram. Si quieres empezar a usar Copilot para Telegram, no tienes más que acceder al bot oficial que ha creado Microsoft. Tras pulsar en este enlace, se te abrirá automáticamente la aplicación de Telegram tanto en iOS como en Android.

Ahora, tendrás que darle a "Iniciar", para hacer funcionar el bot dentro de la app. Lo primero que puede chocarte es que Copilot va a pedirte el número de teléfono. Microsoft asegura que no guardan este dato, simplemente lo necesitan como paso de verificación. Si aceptamos compartir el dato, el bot extraerá nuestro número de Telegram, lo verificará y, desde ese momento, podremos empezar a utilizarlo.

Qué puede hacer Copilot para Telegram. Copilot puede realizar las funciones de cualquier chatbot basado en GPT. El principal problema que le encuentro es que es algo lento. Pese a ello, funciona relativamente bien y tiene un añadido de valor: las sugerencias automáticas.

Crea una dieta de 2.000 calorías, alta en proteínas y baja en hidratos de carbono. Evita alimentos como el salmón, la quinoa y el pepino. Quiero una planificación de desayuno, comida y cena durante cinco días.

Le he pedido a Copilot que me haga una planificación de comidas. Me ha llamado la atención que, aunque le he dejado claro que evite alimentos como el salmón, lo ha añadido sin miramientos (los chatbot siguen sin ser 100% fiables).

Más allá de este gambazo, me ha propuesto preguntas por sí mismo para añadir a la conversación, como qué otros alimentos puedo incluir en la dieta y qué cantidad de proteínas es la recomendada por día.

También le he pedido que haga alguna traducción mediante URL, y ha cumplido bastante bien. Podemos pedirle resúmenes de artículos y preguntarle acerca de las webs que le pasamos.

Es importante destacar asimismo que Copilot no puede generar imágenes en Telegram, y tampoco analizarlas. Para utilizar estas funciones tendremos que descargar la aplicación para móviles.

El límite de Copilot Beta está en 30 turnos por día, así que no podemos utilizarlo de forma ilimitada. No obstante, es una genial solución para acceder a Copilot de forma rápida y sin instalar nada.

