Este robot basquetbolista creado por Toyota no será el próximo Jordan... pero por algo se empieza

Los robots quieren quitarnos nuestros trabajos, ok, pero que no nos quiten nuestros deportes y entretenimiento. En los últimos años, hemos visto como los desarrollos basados en robótica siguen ganado terreno en diversas actividades, la mayoría de los casos automatizando tareas relativamente sencillas. Pero ahora parece que llegó el momento de que lleguen a nuevas disciplinas, como el basketball.

La Sociedad de Ingeniería de Toyota en Japón está presentado su nueva creación, se llama CUE y es un androide basquetbolista capaz de encestar con una precisión asombrosa. Tanto así que fue capaz de ganar en tiros libres a unos jugadores profesionales de la Liga B Japonesa.

100% de precisión desde distancias cortas

Leer que se trata de un 'robot basquetbolista' podría sonar impresionante, pero la realidad es que aún está lejos de ganarse ese título. CUE está anclado a una plataforma con ruedas donde se incluye el sistema y mecanismo necesario para su operación. Es decir, el robot es incapaz de moverse por sí mismo.

CUE mide 190 centímetros y, según sus responsables, está impulsado por inteligencia artificial, la que en teoría le ayuda a aprender a hacer mejores tiros. Según explican, antes de saltar a la cancha, CUE practicó más de 200.000 tiros, lo que le permitió ajustar su fuerza y puntería.

El robot fue fabricado por 17 ingenieros de Toyota como parte de un proyecto que desarrollaron durante su tiempo libre. CUE está inspirado en Sakuragi Hanamichi, protagonista del manga 'Slam Dunk', y lo más sorprendente de todo es que estos ingenieros no tenían nada de experiencia en robótica, o al menos eso aseguran.

La idea detrás de CUE no va más allá de ser una mera distracción, ya que hasta el momento no hay planes de hacer una versión más sofisticada o con nuevas características. Además, Toyota ha mencionado que únicamente patrocina el proyecto y no hay intenciones de convertirlo en un producto de la compañía.

En Xataka | Te dejo ganarme en todo, pero no al futbolín: ¿podrías derrotar a este robot?