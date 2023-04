Este fotógrafo ganó (con polémica) el prestigioso Sony World Photography Award. Spoiler: utilizó inteligencia artificial

Un fotógrafo profesional acaba de ganar el primer premio del Sony World Photography Awards 2023, uno de los concursos de fotografía más prestigiosos del mundo. Si bien se trata de un logro destacado, como posiblemente imaginas, este tipo de noticias no suelen dar la vuelta al mundo, a menos que estén envueltas en una situación excepcional.

Boris Eldagsen ha convertido su participación en el concurso de fotografía en un escenario de debate. El fotógrafo alemán, en lugar de presentar una imagen capturada con una cámara y retocada digitalmente para adaptarla a la categoría correspondiente, lo ha hecho recurriendo completamente a herramientas de inteligencia artificial.

El jurado ha sido engañado

Ya decíamos la semana pasada que es cada vez más difícil distinguir entre una imagen real y una generada por IA. Precisamente, las imágenes falsas del Papa vistiendo un abrigo blanco o Donad Trump siendo detenido en Nueva York se convirtieron en uno de los ejemplos más claros de que se avecinan tiempos desafiantes en relación a la desinformación.

Ahora bien, las representaciones visuales basadas en algoritmos no solo tienen el potencial de engañar a los ciudadanos de a pie. Estas también pueden llegar a pasar por algo la aguda mirada de los jurados de concursos de fotografía. Esto es lo que ha intentado demostrar Eldagsen, que ha rechazado el máximo premio del Sony World Photography Awards.

El artista participó de la categoría creativa del concurso con una imagen creada por IA titulada ‘The Electrician’ que utiliza un estilo visual de la década de 1940 para representar falsos recuerdos también conocidos como “pseudomnesia”. Es decir, imágenes de eventos pasados que nunca ocurrieron y que por lo tanto nadie pudo fotografiar.

La “fotografía” de Eldagsen tuvo una aceptación estupenda entre los miembros del jurado. No solo resultó ser la ganadora de la categoría creativa, sino que también se alzó con el máximo reconocimiento del concurso al consagrarse ganadora general, lo que según el reglamento se traducía en un premio de 5.000 dólares y equipos de Sony para su autor.

Para sorpresa de todos, el artista alemán publicó una carta abierta en su página web contando que rechazaría el premio y los motivos que le llevaron a tomar aquella decisión.

“Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de FOTOGRAFÍA. ¿Cuántos de vosotros sabíais que había sido generada por IA? Algo acerca de esto no se siente bien, ¿verdad?”.

En el texto, Eldagsen no dudó en plantear que las imágenes de la IA y la fotografía no deberían competir en un concurso de fotografía como el mencionado. “Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”, dijo el fotógrafo quien asegura que tiene más de 30 años de experiencia en la profesión.

Eldagsen en la ceremonia de premiación

Las intenciones detrás de este controvertido movimiento, explica, tenían dos vertientes. Por un lado, saber si los responsables de los concursos de fotografía están preparados para recibir imágenes generadas con inteligencia artificial. Por otro lado, acelerar un debate sobre lo que se debe considerar como fotografía y lo que no.

Pese a haber rechazado el premio, Eldagsen cuenta que viajó por su cuenta a la ceremonia de premiación en Londres y subió al escenario para exponer lo sucedido. Después de se episodio, asegura, toda mención a su nombre y presentación desaparecieron de la página del concurso. Desde el Sony World Photography Awards no han hecho comentarios públicos al respecto.

Imágenes: Boris Eldagsen

