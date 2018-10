Este cuadro lo ha pintado una máquina, y alguien lo ha comprado por 432.500 dólares en Christie's

¿Pueden ser las máquinas ser creativas? Es la pregunta que nos hacíamos recientemente en una entrega de nuestro podcast sobre inteligencia artificial, Captcha (iVoox, iTunes y Spotify), y la respuesta era interesante, porque cada uno atribuye creatividad a una obra de distinta forma.

El debate se ha reavivado estos días en los que en una subasta en la famosa casa Christie's se ha vendido un cuadro por 432.500 dólares. Lo importante de este cuadro —un retrato difuso en líneas y estilo— es que ha sido pintado por una inteligencia artificial, y se esperaba que consiguiera apenas 7.000 dólares. Está claro que hay gente que cree que el arte creado por una máquina puede valer mucho más.

Este lienzo, titulado, "Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy", muestra un retrato aparentemente inacabado de un hombre. La obra ha sido creada por Obvious Art, un colectivo de estudiosos que trabajan en París en el desarrollo de un sistema GAN (Generative Adversarial Network) capaz de crear obras artísticas. El cuadro está firmado por el "artista" con una curiosa fórmula, "min G max D Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]".

Los responsables de ese algoritmo indicaron que habían "alimentado al sistema con un conjunto de 15.000 retratos pintados entre los siglos XIV y XX". En la subasta tomaron parte cinco personas que pujaron durante 7 minutos. Una llamada telefónica anónima fue la que logró la puja más alta y la que por tanto se llevó el cuadro por esos más de 400.000 dólares.

Para los creadores del algoritmo —que detallan el proceso aquí— este es un paso importante en este nuevo arte creado por máquinas, y se mostraron agradecidos por cómo Christie's había abierto "este diálogo en la comunidad artística".

GANism (the specific look and feel of seemingly GAN-generated images) may yet become a significant modern art trend