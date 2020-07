Este artista usa inteligencia artificial para hacer retratos realistas del David de Miguel Ángel o Van Gogh a partir de fotos

Las GANs, o redes generativas antagónicas, son una de las implementaciones más visuales de la inteligencia artificial. Son, por ejemplo, las que usan plataformas como This Person Does Not Exist para crear retratos realistas de personas que, efectivamente, no existen. Pero no es el único uso que tienen las GANs, ya que también pueden emplearse para recrear imágenes fotorrealistas de figuras históricas. Eso, justamente, es lo que está haciendo el artista Bas Uterwijk.

Uterwijk es un fotógrafo freelance que vive en Ámsterdam y que, según explica en su blog, está "reevaluando su rol como fotógrafo". En los últimos meses, el belga ha estado experimentando con Artbreeder, una herramienta colaborativa que usa los modelos BigGAN y Ganbreeder para combinar imágenes y crear, entre otras cosas, retratos realistas a partir de fotos. Los resultados son, como poco, curiosos.

Una representación realista de Isabel I

Según ha explicado el artista al Daily Mail, Artbreeder usa los rasgos faciales (entre otras cosas) para "inventarse" las caras de las personas. Sin embargo, afirma que "el software tiende a derivar fácilmente a los promedios debido a su naturaleza", así que muchas veces tiene que hacer ciertos retoques manuales para conseguir "un resultado creíble". Según explica, "pienso en mi trabajo más como una interpretación artística que como científicamente o históricamente exacto".

En su perfil de Instagram pueden verse varios ejemplos de lo más interesantes, como el retrato de Napoleón que hay sobre estas líneas o el David de Miguel Ángel que hay bajo estas. También son de lo más curiosos los retratos de George Washington o Van Gogh, cuyos resultados son mucho más realistas que las imágenes originales.

Artbreeder, que es el software que emplea el fotógrafo, es completamente gratuito de usar. Simplemente hay que crearse una cuenta y experimentar con fotos. Estas recreaciones que vemos más arriba no son solo una foto, sino el resultado de combinar la imagen original con un lote de retratos de otras personas. De ahí que se tenga que afinar para conseguir un resultado realista.

Prueba de ello es esta imagen, en la que Uterwijk muestra la enorme cantidad de pruebas que ha tenido que hacer para recrear a la Reina Isabel I de Inglaterra. El resultado final, que puedes ver justo abajo, es digno de mención, sobre todo si partimos de la base de que la foto original es un retrato del siglo XVI.

Hay muchos más ejemplos en su perfil de Instagram, como el retrato de Billy el Niño, la recreación de uno de los retratos de Rembrandt, la cara de Maquiavelo e incluso la cara de Frankestein. Dependiendo de la foto que use como base se consiguen resultados más o menos creíbles. Esta imagen de Van Gogh, por ejemplo, podría pasar perfectamente por una foto muy editada. No está mal, sobre todo si miramos el cuadro original.

Las GANs, como decíamos anteriormente, son una tecnología de lo más vistosa y que puede llegar a conseguir imágenes de lo más interesantes. Un ejemplo de lo más llamativo es GauGAN, una tecnología de NVIDIA que es capaz de recrear paisajes fotorrealistas a partir de un boceto sencillo hecho a mano. Similar proceso sigue esta otra red neuronal, capaz de crear retratos de personas con solo hacer un garabato.

Vía | New York Post