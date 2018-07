Esta obra de arte fue pintada por un robot y es la ganadora del concurso RobotArt 2018

Sí, lo sabemos, los robots cada día están más presentes en diversos campos que por años fueron exclusivos de los humanos. Hoy se apuntan un nuevo tanto al participar en una nueva disciplina: el arte.

El concurso RobotArt tiene como objetivo combinar el arte y la tecnología a través de proyectos robóticos que sean capaces, precisamente, de crear piezas de arte. En esta, su tercera edición, se presentaron 100 pinturas pertenecientes a 19 equipos de todo el mundo, cada uno mostrando diversas técnicas, algoritmos, sistemas y enfoques, donde la inteligencia artificial fue la gran ganadora.

Los ganadores fueron seleccionados por una combinación de votación pública en Facebook, así como la opinión de artistas, críticos de arte y tecnólogos. Se repartieron 100.000 dólares entre los diez primeros lugares, siendo el primer puesto el ganador de 40.000 dólares.

Conozcamos a los tres primeros puestos:

Este robot consiste en un brazo que es capaz de imitar el trazo de un ser humano, incluso el tipo de pincelada y la fuerza ejercida sobre el lienzo. Se basa en un sistema de grabación táctil que registra todos los datos con respecto a la técnica del artista, para así posteriormente generar una reproducción exacta del original.

El 'PIX18' fue el ganador de la edición 2017 de RobotArt, y para este año regresa, aunque no se lleva la victoria, con su brazo robótico programado con algoritmos, el cual es capaz de hacer pinceladas de una manera tan asombrosa que es difícil creer que lo ha hecho un robot y no un ser humano. Su enfoque está centrado en el arte impresionista.

El ganador de la edición de este año de RobotArt no ha sido para una universidad, sino por primera vez ha sido para una persona, que se ha dedicado los últimos años a desarrollar y fabricar un "robot artista" basado en inteligencia artificial. Se hace llamar CloudPainter y es una creación del estadounidense Pindar Van Arman.

Here is a recent video piece about how my painting #robots are using #AI to blur the line between #generativeart and true #creativity.https://t.co/tk1h35yk6J pic.twitter.com/CwN98BtsfN