En esta fábrica china han sustituido al 90% del personal con robots, y la producción ha crecido un 250%

El debate sobre el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en nuestro futuro laboral es cada vez más frecuente, y casos como el que se ha producido en una factoría de la empresa china Changying Precision Technology Company deja claras las potenciales ventajas de esa automatización.

Los robots llevan muchos años reemplazando a trabajadores humanos en las cadenas de montaje, y en esta fábrica decidieron dar ese paso también: de los 650 empleados que tenía esa fábrica se ha pasado a solo 60, con el resto de labores realizadas por robots. El resultado ha sido aparentemente espectacular, con un aumento del 250% en la producción.

Los empleados perfectos son robots

De hecho, afirman los responsables de la fábrica, la plantilla humana se reducirá aún más para quedarse en tan solo 20 personas que se encargarán de gestionar y mantener esa maquinaria robótica que no sólo trabaja más; también lo hace mejor: el número de defectos se ha reducido de un 25% (parece un porcentaje muy elevado) a un 5%. China, por cierto, no es una potencia en robótica industrial.

Los robots industriales son ya tradicionales en industrias como la automovilística, pero otras industrias están comenzando a dar también ese paso. Un estudio de 2013 de dos investigadores de la universidad de Oxford ya avisaron de que este tipo de automatización iría mucho más allá para imponerse en profesiones tan variadas como los cocineros (que no chefs), los relojetors, los dependientes, los analistas financieros o los técnicos dentales.

En nuestra entrevista con Federico Pistono este joven ingeniero ya revelaba que "el efecto de los robots en el empleo será la mayor revolución de la historia", y las predicciones sobre ese impacto no paran de llegarnos desde todos los frentes, incluidas las entidades financieras. Los empresarios lo tienen claro: los robots no se cansan y no crean sindicatos, y si a eso unimos el aumento de la producción y la calidad, no parece que los seres humanos puedan competir en muchas áreas automatizables.

