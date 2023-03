ChatGPT ya tiene plugins y OpenAI su propia "App Store": una revolución dentro de la revolución

Cuando Apple presentó el iPhone en 2007, planteó una revolución clara en el mundo de los dispositivos móviles. Un año más tarde llegó su App Store, que acabó siendo una revolución dentro de esa otra que había iniciado el iPhone. Ahora OpenAI plantea exactamente lo mismo con su particular "App Store" de plugins para ChatGPT.

Qué ha pasado. OpenAI anunciaba ayer el lanzamiento inicial de soporte de plugins para ChatGPT. Los plugins son capaces de extender las capacidades de este modelo de IA conversacional, y gracias a ellos desarrolladores, empresas y usuarios podrán acceder a posibilidades prácticamente ilimitadas. ¿Que qué se puede hacer con los plugins? De todo.

Buscar en la web. Los propios responsables de OpenAI han lanzado un plugin en forma de "navegador web" que elimina una de las grandes limitaciones de ChatGPT: ahora puede rastrear y buscar en la web contenido sobre el que conversar. Eso permite que el motor se comporte ahora de forma similar a lo que hace Bing con ChatGPT, y cuando lo usemos se mostrarán referencias a las webs en las que se ha detectado el contenido para generar la respuesta.

Plugins for processing a video clip, no ffmpeg wizardry required. Actual use-case from today's launch. pic.twitter.com/Q3r2Z8fRS5 — Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023

Ejecutar código. Otra de las posibilidades más potentes es la de que escriba código y luego lo ejecute, por ejemplo en Python. En ejemplos como el del tuit de Greg Brockman, era posible cargar un vídeo y luego que el plugin lo procesara para extraer los cinco primeros segundos. Es tan solo un pequeño ejemplo de la capacidad de ChatGPT para ser mucho más autónomo —con los riesgos que eso implica, y que en OpenAI aseguran que tienen muy en cuenta— y potente.

we are starting our rollout of ChatGPT plugins.



you can install plugins to help with a wide variety of tasks. we are excited to see what developers create!https://t.co/NQ684Yp2LK pic.twitter.com/m7b6vJrj5D — Sam Altman (@sama) March 23, 2023

Servicios de terceros. Como explicaba Sam Altman, el CEO de OpenAI, ya hay además algunos plugins de terceros como Wolfram Alpha, Shopify, Expedia o Zapier que permiten integrar esos servicios y plataformas en ChatGPT para que el modelo se ciña a esos servicios al realizar una búsqueda. Así, podemos preguntar por recomendaciones de viajes usando el plugin de Expedia o, como en el ejemplo, activar el plugin de Wolfram para que nos conteste con precisión y sin errores —otro de los problemas típicos de ChatGPT— a preguntas como la de la distancia entre la Tierra y Júpiter.

ChatGPT retrieval plugin demo! pic.twitter.com/WhXMvT7lAA — Phil Forben (@ForbenPhilAi) March 24, 2023

Un ChatGPT adaptado a tu empresa (o a ti). En otro ejemplo, OpenAI mostraba su plugin Open Source de "extracción" o "recuperación" de datos internos ("Retrieval"). Con él es posible nutrir al modelo con datos internos de una organización para luego conversar con ChatGPT centrado específicamente en esos datos. Es algo similar a lo que Microsoft propone con el nuevo Microsoft 365 Copilot y en concreto con su "Business Chat", pero aquí adaptado a lo que el usuario o empresa quiera. En el ejemplo, un plugin de Naciones Unidas permitiría a sus responsables hacer preguntas como la de generar una tabla con la evolución de la opinión sobre el cambio climático. Las posibilidades aquí son una vez más casi ilimitadas.

We're not done yet today!@OpenAI has also released an experimental model for #ChatGPT called `Code Interpreter` that can use Python, handle uploads and downloads! 🤯 pic.twitter.com/ROtjTFQ9Xd — DataChazGPT 🤯 (not a bot) (@DataChaz) March 24, 2023

Un ChatGPT "aumentado". En OpenAI plantean así un modelo de IA conversacional que se puede nutrir de todos esos plugins para aumentar sus capacidades y superar muchas de sus limitaciones. El soporte de los plugins es por ahora preliminar y el acceso está en fase "alpha": los usuarios y desarrolladores que lo deseen activar pueden apuntarse a una lista de espera.

Una App Store a la vista. La interfaz de acceso a los plugins recuerda en cierta forma a la de la "App Store" que Apple lanzó para los iPhones en 2008 y que acabó siendo referente de modelo de distribución de software tanto en móviles como en PCs y portátiles. De momento los plugins ofrecidos son gratuitos, pero hay que tener una cuenta de ChatGPT Plus para acceder a ellos (si conseguimos invitación). La situación podría perfectamente cambiar y dar paso a un modelo en el que se combinaran tanto plugins gratuitos como otros de pago, aunque de momento no hay detalles al respecto. Eso, sea como fuere, es toda una revolución dentro de la revolución planteada por ChatGPT.

Riesgos. En OpenAI reconocen que "conectar modelos de lenguaje a herramientas externas introduce nuevas oportunidades y también nuevos e importantes riesgos". Aunque destacan que con esos plugins se podrían atajar problemas como el de las "alucinaciones" o el acceso actualizado a información online, también podrían realizar acciones dañinas o inesperadas, "incrementando así las capacidades de los malos actores que defraudarían, engañarían o abusarían de otros". En OpenAI aseguran haberlo tenido totalmente en cuenta y también destacan que han "implementado varios mecanismos de seguridad".