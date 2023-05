Bill Gates tiene claro quiénes serán los dos grandes perdedores de la IA (y no son pequeños)

No cabe ninguna duda de que a Bill Gates le gusta pronosticar el futuro. Y, aunque no siempre acierta o suele cambiar de opinión, sus comentarios no pasan desapercibidos. A lo largo de los años, anticipó el enorme impacto del Internet, lanzó predicciones sobre las alternativas energéticas más idóneas para el planeta y abordó el auge de la inteligencia artificial (IA).

Sobre esto último, el discurso del cofundador de Microsoft ha ido cambiando. Hace poco menos de una década, Gates consideraba que la IA podría convertirse en una amenaza para la humanidad. En la actualidad, en cambio, cree que será “tan importante como lo fue el PC o Internet”, aunque se avecinan cambios importantísimos en la industria tecnológica.

Google, Amazon y el desafío de la IA

Las últimas predicciones del filántropo nos llegan desde San Francisco, ciudad en la que esta semana participó de un evento de Goldman Sachs y SV Angel. Según Reuters, en su discurso abordó las nuevas dinámicas que adoptarán las empresas tras los avances de la IA. Para Gates, surgirá una carrera por desarrollar "asistentes personales" basados en esta tecnología.

Ahora bien, según el cofundador de Microsoft, las primeras empresas que lancen sus asistentes personales tendrán una ventaja sustancial sobre el resto porque cambiará drásticamente la forma en la que los usuario hacen las cosas. “Nunca volverás a ir a un sitio de búsqueda, nunca volverás a ir a un sitio de productividad, nunca volverás a ir a Amazon”, dijo. En este sentido, además de la compañía de comercio electrónico, el otro gran perdedor podría ser Google.

Estos asistentes personales, que todavía no hemos visto en acción, estarán pensados para comprender las necesidades y hábitos de las personas y ayudarles a realidad un amplio abanico de tareas, por ejemplo, “leer las cosas que no tienen tiempo de leer”. Eso sí, también ha predicho que pasará un tiempo hasta que este producto llegue al público.

A la espera de esta tecnología, señala, las compañías seguirán destinando recursos para presentar soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Gates no ha dado nombres en particular, pero en los últimos meses hemos visto como tras el surgimiento de ChatGPT ha llegado Bing Chat de Microsoft, Bard de Google e incluso Amazon se prepara para alimentar su sistema de búsqueda de productos con su propio chatbot.

Eso sí, el empresario cree que Microsoft es uno de los grandes candidatos a ganar la carrera por el asistente digital avanzado, aunque algunas compañías emergentes tienen grandes posibilidades de alcanzar al gigante de Redmond. “Me decepcionaría que Microsoft no entrara ahí, pero estoy impresionado con un par de startups”, ha dicho.

Con el tiempo sabremos si este pronóstico de Bill Gates se hace realidad. La apuesta por la IA es cada vez mayor en diferentes ámbitos, pero todavía no ha demostrado su potencial en los asistentes de voz, lo más parecido que tenemos a asistentes personales en la actualidad. Estos fueron la gran promesa de la IA, pero de momento, parecen haberse quedado atrás.

Imágenes: Bill & Melinda Gates Foundation | Microsoft | Arkan Perdana

