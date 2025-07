Hay gente utilizando la IA para "inventar" sus propios recuerdos a partir de fotografías. Y eso ha abierto un debate filosófico

En la foto el chaval sonríe, abolutamente feliz. Su madre, también sonriente, lo abraza mientras mira a la cámara. La foto podría ser la de cualquiera de nosotros con nuestra madre, pero con esta pasa una cosa: que una IA la ha convertido en un vídeo. Uno que inmediatamente tiene el potencial de convertirse en un recuerdo.

Un recuerdo de mentira.

Esa foto la compartía en X Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, millonario y emprendedor. Ohanian —casado con Serena Williams desde 2017— contaba en ese mensaje cómo cuando creó ese vídeo de forma inocente "no estaba preparado por cómo me haría sentir esto".

En su familia no tenían cámara de vídeo, así que jamás tuvo un vídeo suyo con su madre. Así que casi sin pensarlo usó esa foto en el recién lanzado generador de vídeo de Midjourney para que a partir de ella generara un vídeo por IA. El resultado le dejó asombrado. "Así es como ella me abrazaba", explicaba. "Lo he vuelto a ver 50 veces".

Pero con ese mensaje se desataba un gran debate moral y filosófico. Uno sobre cómo algo así nos puede impactar de forma individual y como sociedad. Mientras que el propio Ohanian se defendía ante quienes criticaban la idea ("realmente no entiendo por qué no usarías la IA para esto") otros le explicaban que esos recuerdos no eran reales: "Crear un vídeo por IA de alguien amado no es crear un recuerdo de ellos. Estás poniendo palabras que nunca dijeron en su boca". Como decía otro usuario llamado Erich Thilow, "es [un recuerdo] falso. Pero verlo hará que sea real en tu memoria. No soy fan de algo así".

Otros usuarios aprovechaban el cine como centro del debate. Una usuaria llamada Vanillaelle compartía un revelador fotograma de Harry Potter con un falso recuerdo de sus padres en el espejo (el que ha inspirado la imagen de este tema). Otro usuario llamado andro hacía la analogía con 'Matrix'. En esa película, explicaba, uno al verla se preguntaba por qué la gente querría evitar enfrentarse a la realidad. "Ahora no tiene que preguntárselo", concluía dicho usuario.

La era de los falsos recuerdos

Esa nueva capacidad de la IA generativa de generar falsos recuerdos es inquietante, y bien podría formar parte de ese concepto ya estudiado en psicología. Estos recuerdos de mentira no ocurrieron o son la distorsión de un evento real, y según expertas, como la psicóloga norteamericana Elizabeth Loftus, es posible inducirlos como la hipnosis o con técnicas como el ensayo: repeticiones de un evento que fue confirmado como fantástico. Al escuchar o visualizar repetidamente un mismo evento, la persona puede comenzar a recordarlo como si hubiera pasado en realidad.

Esa idea arrojada por esta psicóloga la recoge también Francisco Tabernero, psicólogo clínico en Puertollano (Ciudad Real). Según él "los recuerdos suelen estar bastante distorsionados", pero para él no hay un riesgo especial en ese tipo de proceso que convierte una foto en un recuerdo de mentira:

"La experiencia general del recuerdo va a ser subjetiva y más o menos la misma que teníamos. No creo que unos segundos de movimiento cambien mucho el recuerdo que tú ya tenías. A nivel emocional el recuerdo es todo emoción, lo que te provoca sigue siendo lo mismo que lo que le hayas contado a la IA".

Loftus —criticada por el concepto pseudocientífico que creó, el "síndrome del falso recuerdo"— publicó un estudio al respecto junto a Ira E. Hyman Jr., y ambos explicaban cómo "la memoria es siempre constructiva. La gente crea el pasado basándose en la información que permanece en la memoria, en el conocimiento general, y en la demanda social para rememorar situaciones".

Las cuestiones éticas y morales son definitivamente enormes, y para hablar de ellas hemos querido contactar con más expertos. Santiago Sánchez-Migallón (La Máquina de Von Neumann) se define como un "filósofo de la IA" y es colaborador habitual de Xataka. Para él, "hay que entender el surgimiento de una tecnología como una oportunidad y no, a priori, como algo perverso solo por el hecho de que trate un tema delicado como, en este caso, la muerte o la autenticidad de los recuerdos".

Sánchez-Migallón deja claro que lo primero es lograr que la tecnología sea segura y que el usuario "pueda diferenciar recuerdos verdaderos y falsos", pero asegurado esto, este experto piensa que con esta tecnología sería posible ayudar a "borrar traumas" e incluso se imagina un futuro no muy lejano en el que fuera posible ganar recuerdos procedimentales o habilidades: "¿Podríamos grabar en nuestro cerebro la habilidad de tocar el piano o hablar japonés?".

Darío Benítez, psicólogo y cofundador de Psicoflix y del podcast Válidamente, es optimista con la IA, pero le ve "pocas o ninguna ventaja" a este tipo de aplicación porque "si estás reviviendo una imagen de un ser querido te expones a una emoción que no esperabas y eso puede reavivar un tipo de duelo que ya habías procesado". Algo así, indica, puede cambiar la percepción de tus valores porque este tipo de recuerdos de mentira "pueden lograr hacerte sentir que los viviste y que eso efectivamente ocurrió".

Es como el propio ejemplo del tuit de Ohanian. Para Benítez podría ocurrir que en el vídeo generado la madre mirara al niño con un sutil desdén y generase una reacción del tipo "sí, es verdad que mi madre no me trataba del todo bien", generando así una alucinación que conecta con otra idea que quizás tenía de su pasado, que en ese caso sería del tipo "mi infancia no fue tan buena". Todo eso "enredaría aún más las cosas", afirma este psicólogo.

El peligro de poder moldear la memoria

Una tecnología así también tiene otro peligro que ya hemos percibido en otros muchos ámbitos tecnológicos. Especialmente en el de los móviles y las redes sociales, que tienden a aislarnos y atraparnos en el doomscrolling.

Con estos vídeos creados por IA generativa, "se podría dar el caso de que gente prefiriera vidas falsas, renunciando a la realidad", comenta Sánchez-Migallón. A pesar de eso, él sigue viéndolo como una oportunidad:

"Ya hay gente que pasa más tiempo en las redes sociales que en la vida real, de modo que en su biografía importa más su mundo online que su mundo ordinario. Pues aquí pasaría lo mismo: es abrir la puerta a otra opción de vida. Si hay gente que odia su vida y prefiere vivir una vida falsa ¿por qué voy yo a negarles eso? ¿Y si descubrimos que vivir en mundos de recuerdos inventados nos hace mucho más felices que enfrentarnos a la desagradable realidad? ¿Condenamos a la humanidad a sufrir porque nos parezca "raro" o "extraño" crear recuerdos falsos?"

Para Sánchez-Migallón hay otra derivada: los recuerdos contribuyen a formar nuestra personalidad y "las cosas que me han hecho daño han contribuido a hacerme como soy. No sé hasta que punto borrar cosas no podría crear extrañas incongruencias".

Por su parte, Benítez explica que "evocar recuerdo es muy fácil y sabemos que la mente puede cometer muchos errores". Por eso mismo destaca que basar nuestras decisiones o llegar a juicios morales en base a esos falsos recuerdos "es peligroso y puede crear problemas donde no los hay".

Es algo en lo que también parece coincidir Tabernero, que comenta cómo "hay poblaciones de riesgo" para este tipo de aplicaciones, como personas con estrés postraumático o con duelos patológicos. En este último caso, si alguien ha tenido un duelo traumático por algún ser querido que ya no está,

"Esa herramienta podría reavivar un recuerdo ancla que provoque que la persona experimente los síntomas como el primer día. Como mínimo te va a reavivar la nostalgia, y puedes pasar un rato de pena y tristeza que a lo mejor te podrías haber ahorrado".

Benítez sí que reconoce que otras plataformas tecnológicas han ayudado en el pasado. WhatsApp e incluso Tinder ayudan a conectar a personas que de otro modo no lo harían (o no lo harían tanto), explica, pero este tipo te de tecnologías —como tristemente sucede con las redes sociales— también pueden aislarnos. Según él:

"La gente recurre a entornos virtuales como los que ofrecía el juego 'World of Warcraft' porque son más seguros y a veces es bueno, pero esa alternativa virtual puede hacer que elimines las otras [reales] y también amenace el contacto social. Algo así te puede hacer vivir una realidad que no case y que no sea tangible de verdad".

Y justo es donde también deriva la reflexión de Tabernero, que aclara que es muy difícil de pronosticar lo que pasará, pero que aquí ve dos vertientes. La primera, la del tuit, "lo veo muy inofensivo, casi como un pasatiempo". La segunda, mucho más inquietante, es la que puede provocar "un rato de evasión en el que te sientes bien". Si te evades demasiado, explica, tu contacto con la realidad puede ser mucho más difícil por no estar habituado a estímulos hostiles.

La IA está programada para no decepcionarte, para apoyarte siempre, pero como apunta Tabernero, puede provocar que la persona "no desarrolle estrategias de afrontamiento, y esas experiencias hostiles serán entonces el doble de hostiles".

