Los prototipos e invenciones pueden dejarnos con la boca abierta, pero la auténtica hora de la verdad llega con el salto del laboratorio a la fábrica. Y en el caso de los robots, con todo el sentido del mundo: la carrera de los robots humanoides tiene como objetivo automatizar tareas de la manufactura hasta ahora destinadas a los operarios humanos. La única forma de tener éxito es con un exhaustivo entrenamiento y en Huesca los robots van a tener un sitio:el NEURA Gym Aragón.

Date de alta sin matrícula. El viernes, la compañía alemana Neura Robotics junto al Gobierno regional y Grupo Costa hacían oficial en un comunicado la apertura de un gimnasio para robots en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, que abrirá sus puertas a mediados de 2027. Para su construcción, el trío va a invertir decenas de millones de euros, según Aragón Digital. De acuerdo con El Economista, ofrecerá 150 empleos directos, que pueden llegar a 250, y hasta 700 indirectos.

La dinámica será la siguiente: las empresas llevarán una tarea concreta, aportarán el saber de su personal humano y allí podrán entrenar y comparar distintos robots antes de su compra o el despliegue. El Grupo Costa aportará sus operaciones agrícolas e industriales como banco de pruebas, que servirán para esos primeros casos centrados en tareas físicamente duras o repetitivas.

Por qué importa. Porque es esencial para dar el espaldarazo definitivo a esta tecnología: en 2025 España instaló unas 4.300 unidades de robots industriales, un 15% menos que el año anterior, según la IFR. Pero para que aumente la demanda, es necesario atacar al gran cuello de botella de la robótica: mientras que los modelos de IA se pueden entrenar con internet, los robots necesitan una enorme cantidad datos de interacción física a gran escala. De hecho, este estudio firmado por 21 instituciones lo resume así: no hay datos de robótica tan grandes como los de lenguaje o imagen. Precisamente lo que hace este robots con tareas reales: generar esos datos.

A nivel local, Aragón se está convirtiendo en un clúster tecnológico de referencia en Europa: ya disponía de campus y una universidad reputada, ahora se está llenando de centros de datos para la IA y la guinda del pastel es este gimnasio. El presidente de la región, Jorge Azcón, ha señalado que este acuerdo "aspira a convertir la IA física en un nuevo pilar del crecimiento económico de Aragón y España".

El gimnasio de referencia en el Sur de Europa. Neura ya tiene un gimnasio en Alemania de la mano de la Universidad Técnica de Múnich, el TUM RoboGym, situado junto al aeropuerto de Múnich. Con una inversión de 17 millones en tres años, es un centro de aprendizaje de robótica a gran escala, el más grande del continente. Y ha sido acogido con los brazos abiertos: en mes y medio se ha registrado una lista de espera de más de 2.600 empresas.

Ahora, Neura quiere replicar el modelo en el sur de Europa y ha elegido Aragón. Además, la compañía anunció en junio una ronda de inversión que podría llegar a 1.400 millones de dólares, con Amazon y Nvidia entre los participantes.

Un gimnasio, dos espacios. La parte del gimnasio consta de más de 50 celdas y es el espacio destinado al entrenamiento estará abierto a pymes, grandes grupos, universidades y centros tecnológicos. La otra parte será más amplia y es la Model Zone, un área con entornos de prueba con condiciones representativas de una fábrica o un servicio, cuyo alcance dependerá de normas y permisos.

Para el entrenamiento, Neura Gym usa un sistema de inteligencia artificial basada en la nube y la plataforma Neuraverse. Así, las empresas pueden conservar el control de sus habilidades robóticas generadas en el entrenamiento con el personal para después mantenerlas privadas o licenciarlas.

La letra pequeña. Lo que han firmado las tres entidades es un compromiso de intenciones, por lo que todavía queda mucho camino por delante y no será fácil: antes hay que cerrar el contrato, ajustar y desglosar la inversión o conseguir los permisos. De hecho, esa fecha de 2027 es más una declaración de intenciones que una realidad.





En Xataka | UBTech pone en marcha la mayor fábrica del mundo de robots humanoides que fabrican robots humanoides

En Xataka | Aragón se ha convertido en el destino favorito de los centros de datos. Y ya amenazan con consumir la mitad de su energía

Portada | Figure AI



