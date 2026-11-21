No es la primera vez que hablamos de Genesis AI, la startup de robótica creada en 2024 por Zhou Xian y Théophile Gervet, pero el pasado martes 17 de noviembre dio un paso de gigante cerrando una ronda de financiación de 500 millones de dólares con la que desde ya, su empresa vale 3.500 millones.

Que una startup consiga dinero no es noticia, que haya una empresa europea, tampoco (aunque seamos sinceras, es rara avis y es a medias), lo verdaderamente llamativo es su planteamiento: cuando todo el sector apuesta por lo humanoide, aparece un robot sin silueta humana, ni piernas ni cabeza. Se lo juega todo a las manos.

En el horno. La ronda la lideran Khosla Ventures, Premji Invest y Eclipse y participan inversores como NVentures (Nvidia), AMD Ventures, Bpifrance, HSG, Samsung Next y Ericsson Ventures y particulares como Eric Schmidt, Xavier Niel y Zach Kirkhorn, filtra The Nextweb.

El dinero irá para fabricar más robots, logística de traslado a fábricas y almacenes y recogida de más datos de entrenamiento. De momento, TechCrunch cuenta que Genesis ha fabricado entre 30 y 40 unidades de su robot Eno y está probándolas con unos pocos clientes cuya identidad no ha revelado. Ya han elegido (aunque no lo han hecho público) quién va a fabricárselos en serie, y esperan un lanzamiento más amplio en 2027, según Reuters.

Por qué importa. Porque el verdadero reto en la robótica es el salto entre los prototipos de laboratorio y una automatización fiable en fábrica y esta inyección económica permite a Genesis AI acercarse a ese entorno real. También indica hacia dónde va el dinero: la visión de la robótica en el proyecto de Xian y Gervet está en las manos y en los datos. En pocas palabras, lo que Genesis AI vende es software, no solo acero.

De dónde viene Genesis AI. Xian y Gervet se conocieron siendo estudiantes de posgrado en un laboratorio de Carnegie Mellon y de allí nació la semilla del proyecto, que empezó su andadura con una ronda semilla de 105 millones en julio de 2025. ¿Quiénes son exactamente? Xian es doctor en robótica por la Carnegie Mellon y CEO y Théophile Gervet es un antiguo científico investigador de Mistral, una de las empresas de referencia de IA en Europa.

Tienen oficinas en París, en San Francisco y recientemente han hecho su puesta de largo en Londres, unas 60 personas repartidas más o menos a partes iguales entre EEUU y Europa. Su estrategia es la integración vertical, a.k.a., ellos se lo guisan y ellos se lo comen: generan sus propios datos, entrenan su propio modelo y diseñan el robot a la vez.

El guantelete prodigioso. Para lanzar el mejor robot del mercado (una meta teóricamente común al segmento de la robótica) Genesis AI tiene dos armas con las que diferenciarse de la competencia: destreza y datos precisos. En el centro de todo, un guante sensorizado de unos 300 dólares que usan para recopilar datos de entrenamiento de más de 100 trabajadores reales dispersos por todo el mundo. Uno de los parámetros clave y diferenciales para una manipulación eficaz es la fuerza.

Y no solo un guante: van ataviados con cámaras integradas en los auriculares para lograr el dataset de entrenamiento para alimentar a su modelo. Oye, ¿y por qué no lleva cabeza? Pues por una cuestión práctica: "No entiendo por qué los robots necesitan una cabeza porque… ni siquiera tienen un cerebro ahí dentro", contaba su CEO para Reuters.

Pero tiene cuello (de botella). Jugársela todo a las manos no solo supone disponer de una cantidad enorme de información de calidad para el refinamiento y la ejecución, sino también afrontar el desgaste por el uso: el propio Xian admite que el cuello de botella es el hardware, ya que las manos aguantan apenas unas semanas de trabajo regular antes de sustituirse.

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