El 2024 se perfilaba como el gran año de la IA para los ordenadores: acabamos el año casi igual como lo empezamos

Con la llegada de ChatGPT y la posterior oleada de chatbots como Gemini, Claude, Meta AI y Copilot, 2024 se perfilaba como el año de la inteligencia artificial (IA) en los ordenadores. La carrera por liderar esta industria involucró a gigantes como Microsoft y Apple, que anunciaron avances significativos en sus sistemas operativos. Ahora, a menos de 24 horas de despedir el año, cabe preguntarse qué ha sucedido realmente. Comencemos.

Copilot+ PC

En mayo de este año, Microsoft presentó su gran apuesta por la IA. La compañía de Redmond lo hizo presentando una nueva categoría de equipo. “Los PC Copilot+ te permitirán hacer cosas que no puedes hacer en ningún otro PC” nos prometían sus creadores. Estas características y funciones serían posibles gracias a una combinación de procesadores especialmente diseñados para IA junto actualizaciones de Windows 11.

Para entrar al mundo PC Copilot+ sencillamente tendríamos que comprar un ordenador nuevo, pero no cualquier ordenador, uno con chips Snapdragon X Series, AMD Ryzen AI 300 Series o Intel Core Ultra 200V Series. Estos ofrecen un mínimo de 40 TOPS para manejar las nuevas funciones de IA. A lo largo de los meses, los fabricantes fueron lanzando dispositivos compatibles, como el Microsoft Surface Laptop 7 o el Acer Swift 14.

Ahora bien, comprar un ordenador con la etiqueta Copilot+ PC al momento de publicar este artículo no es garantía de acceder a las nuevas funciones de IA. Recall (Recuerdos en español) se presentaba como la novedad más prometedora de Windows en años. Una memoria gráfica capaz de “recordar” todo lo que hacemos en nuestra PC para facilitarnos enormemente la tarea de volver atrás en cualquier momento para recuperar información sobre nuestras tareas.

El lanzamiento de Recall se ha retrasado una y otra vez en medio de polémicas de privacidad y seguridad, y la función estrella de Microsoft sigue sin estar disponible para todos. De momento se encuentra disponible en versión preliminar para usuarios de Windows Insider, y el despliegue generalizado debería llegar en algún momento de 2025. Como podemos ver, no hay una fecha concreta anunciada, por lo que toca seguir esperando.

Reinventar imagen y Generador de imágenes, dos novedades de la app Fotos de Windows 11, se encuentran en pleno despliegue. Microsoft dice que aterrizarán en los dispositivos compatibles a finales de 2025 y en 2025. Superresolución automática, que mejora automáticamente las velocidades de los fotogramas de los juegos, solo funciona en equipos con procesador Snapdragon X Series y con juegos seleccionados.

Esto quiere decir que si tienes un Copilot+ PC Intel o AMD no podrás acceder a Superreslución automática. Si tienes un equipo con el mencionado procesador de Qualcomm sí podrás utilizar la función, pero únicamente en los juegos BeamNG.drive, Borderlands 3, Control (dx11), Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro Shadows Die dos veces, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 y The Witcher 3.

Subtítulos en directo, como lo indica su nombre, ofrece subtítulos de audio y vídeo, y lo traduce en más de 40 idioma. La única limitación en este momento es que la fuente del contenido debe estar en inglés. Efectos de Windows Studio ya debería haber aterrizado en la mayoría de los equipos. Esta novedad pone filtros a nuestra webcam, mejora la imagen con IA, nos permite utilizar un desenfoque estilo retrato y mejora nuestro audio.

Apple Intelligence

En junio de este año conocimos a Apple Intelligence. La gran apuesta de la compañía de la manzana se presentaba con un fuerte enfoque en la privacidad y con una variedad de herramientas destinadas a realizar tareas de manera más sencilla en el Mac, el iPhone y el iPad. Una de sus características clave es que se basa lo que hacemos (el contexto personal) para ser mucho más útil.

Imagen Playground nos permite crear imágenes con diferentes estilos y Genmoji abre la puerta a la creación de emojis a medida. También nos encontramos con Herramientas de Escritura para revisar, resumir o reescribir el texto seleccionado. Siri promete ser más inteligente, entender mejor el lenguaje natural y tener la capacidad de recurrir a ChatGPT en determinados escenarios.

Apple Intelligence también incluye una función para eliminar objetos en la aplicación Fotos, resúmenes de notificaciones y un nuevo modo de concentración inteligente enfocado en reducir las interrupciones.

La mala noticia para aquellos entusiastas de la IA que deseaban experimentar en primera persona la IA de Apple es que, como estaba previsto, el año está terminando con el despliegue bastante contenido. Apple Intelligence se puede usar desde octubre en ordenadores de Apple en España y los otros países de la Unión Europea. Un punto a tener en cuenta es que solo está disponible en inglés.

Por consecuencia, para acceder a Apple Intelligence desde España es necesario, además de contar con un ordenador compatible, cambiar el idioma del sistema y de Siri a inglés de Estados Unidos. Estamos frente a una limitación importante porque Apple Intelligence gira en torno a la escritura y para muchos usuarios puede ser más una molestia que un beneficio cambiar el idioma de su dispositivo.

Apple Intelligence debería dar pasos importantes el próximo año. El soporte para el idioma español se materializará en abril a través de una actualización de software. También en la primavera de 2025, la IA de Apple aterrizaría de manera oficial tanto en los iPhone como iPad compatibles para los usuarios que viven dentro de la Unión Europea.

¿Qué ha sucedido con la promesa de la IA en ordenadores?

En materia de IA en ordenadores, cerramos este 2024 prácticamente de la misma manera que lo iniciamos. Los sistemas operativos que utilizamos a diario, Windows o macOS, no han recibido mejoras sustanciales en español impulsadas por IA que hayan supuesto una revolución o, al menos, un cambio importante en la forma en la que hacemos las cosas.

