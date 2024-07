Amazfit tiene un plan para competir sin WearOS: usar GPT-4o de forma nativa

Si eres propietario de uno de los últimos relojes de Amazfit, los Amazfit Balance y Amazfit Active, tenemos buenas noticias. La próxima gran actualización que van a recibir no solo cambiará aspectos de interfaz y funcionalidad con Zepp OS 4: la inteligencia artificial empezará a jugar un papel fundamental en el sistema operativo.

GPT-40, la última versión del chatbot de OpenAI, estará integrado de forma nativa en distintos relojes de Amazfit, empezando por los descritos. No será necesario pagar para disfrutarlo, pasará a ser parte del sistema.

La compañía de wearables ha destapado las principales novedades de ZeppOS 4, la última versión de su sistema operativo. Es importante recalcar que Amazfit utiliza un software propio, con el que siempre han primado el buen desempeño de autonomía frente a sistemas más completos, pero más demandantes a nivel energético, como WearOS.

Respecto a la integración con GPT-40 de OpenAI, servirá para mejorar las funciones de Zepp Flow, el asistente de voz mediante inteligencia artificial de Zepp. Es importante destacar, no obstante, que por el momento solo estará disponible en inglés, ya que GPT-40 no soporta aún español (aunque no debería tardar demasiado).

Estas respuestas, que aparecen escritas en pantalla, podrán activarse manteniendo pulsado el botón principal del reloj, activando el micrófono para que pase a interpretar nuestra peticiones.

Además de integrar GPT, la nueva actualización de Amazfit llegará con más miniaplicaciones, mejor integración con apps de mensajería instantánea, así como más personalización para la app de entrenamiento.

La actualización ya está disponible en los modelos citados, aunque irá llegando progresivamente a distintas propuestas de la compañía.

Imagen | Amazfit

