Amazfit Balance: el nuevo reloj estrella de Amazfit por fin acepta pagos contactless

El primer reloj de Amazfit con el que podremos pagar en España. El Amazfit Balance, según la propia compañía, recoge el testigo de los Amazfit GTS y Amazfit GTR, las dos familias estrella. Con un diseño refinado, funciones de IA centradas en salud y más completo que nunca, el nuevo reloj aterriza a un precio bastante asequible en España. Te contamos las características y especificaciones del Amazfit Balance.

Ficha técnica del Amazfit Balance



AMAZFIT BALANCE DIMENSIONES Y PESO 46 x 46 x 10,6 mm 35g (sin correa) MATERIAL Marco medio de aleación de aluminio, carcasa inferior de polímero reforzado con fibra PANTALLA AMOLED 1.5" 480x480 323ppi 1.500 nits Cristal

TAMAÑO DE LA CORREA 22 mm CONECTIVIDAD GPS WLAN 2,4 GHz Bluetooth 5.0 BLE SENSORES Sensor biométrico BioTracker™ PPG Sensor de impedancia bioeléctrica Sensor de aceleración

Sensor giroscópico

Altímetro barométrico

Sensor de luz ambiental RESISTENCIA 10 ATM MIL-STD-810G BATERÍA 475mAh compatibilidad Android 7.0 y superior, iOS 14.0 y superior software Zepp , aplicación Zepp PRECIO 249 euros

El máximo refinamiento en un Amazfit

El Amazfit Balance apunta a ser el refinamiento más avanzado que jamás haya experimentado la familia GT de Amazfit. Es un reloj muy ligero, apenas 36 gramos sin correa. Las dimensiones son comedidas, y el marco medio está fabricado en aluminio.

Apuntar que este es el primer Amazfit con el que, en asociación con Mastercard y gracias tanto al NFC como a Zepp Pay, podremos realizar pagos contactless con nuestra tarjeta.

El hardware es similar al de otras propuestas de la compañía (aunque el panel brilla ahora hasta 1.500 nits), pero la clave en esta nueva generación está en la implementación de modelos IA para mejorar las funciones de salud del dispositivo. Por ejemplo, la app de Zepp implementa un chatbot basado en el modelo LLM de Google para ayudarnos a entender mejor nuestros datos de análisis del sueño.

Este servicio de ayuda a la relajación también utiliza IA para generar música personalizada a nuestro estilo de vida, con el fin de que esta esté optimizada para ayudarnos a conciliar el sueño.

Este Zepp cuenta ahora con Zepp Coach. Se trata de una función que genera planes de entrenamiento personalizados para el usuario, siempre orientados al estado físico de la persona que los requiere. En definitiva, estamos ante un reloj que cumple con las funciones que ya conocíamos, pero con un análisis mediante IA de los hábitos y estado físico del usuario para adaptarse mejor a los planes del mismo.

No le falta GPS bajo señal L1 y L5 para monitorizar nuestras rutas, medición de oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, etc. Un dato curioso que podemos conocer también es el de nuestra frecuencia respiratoria, una característica que no está presente en la mayoría de relojes deportivos. Tiene también micrófono y altavoz para llamar y recibir llamadas, mediante conexión Bluetooth con nuestro teléfono.

El sistema operativo sigue siendo Zepp OS, un sistema al que podemos instalar aplicaciones desde su propia tienda y que, al estar algo capado respecto a WearOS, tiene como lado positivo que la batería de este reloj se catapulta hasta las dos semanas.

Versiones y precio del Amazfit Balance

El Amazfit Balance ya puede comprarse en España a un precio de 249,99 euros. Una cifra bastante competitiva para un reloj con pagos incluidos, monitorización biométrica completa, acabado en aluminio y una pantalla con un brillo de hasta 1.500 nits.

Imagen | Amazfit

