Second Life vuelve a la vida con Sansar, un nuevo mundo virtual para Oculus Rift y HTC Vive

Second Life fue durante algún tiempo todo un fenómeno de internet, pero sus creadores, Linden Lab, nunca llegaron a lograr que aquel universo virtual se convirtiera en lo que ambicionaban. Eso podría cambiar con Sansar, un proyecto que toma lo mejor de Second Life y lo combina con las gafas de realidad virtual de Oculus y HTC.

La idea es de hecho la misma, solo que aplicada a las Rift y las Vive para que la inmersión sea mucho mayor y sintamos que esos mundos virtuales que nos proponía Second Life tengan ahora mucho más sentido.

¿Pueden las gafas de realidad virtual dar sentido a Second Life?

Second Life logró captar millones de usuarios en su momento álgido, y los jugadores compraban y vendían propiedades y objetos con dinero real en un singular modelo económico con el que incluso empresas tradicionales también quisieron experimentar. Aquello acabó demostrando no tener tanto encanto como parecía, y aunque Second Life no murió del todo, quedó en un claro segundo plano.

Los responsables de Linden Lab creen que ese mundo virtual que crearon hace más de una década tiene ahora más sentido que nunca: las gafas virtuales de Oculus y HTC serán las responsables de demostrarlo cuando este nuevo proyecto llamado Sansar se lance a finales de año.

El CEO de la empresa, Ebbe Altberg, destacaba cómo con este desarrollo que lleva en marcha cuatro años quieren solucionar los problemas que acabaron con Second Life. Para lograr que la gente no se aburra rápidamente de Sansar, la idea es que esta experiencia sean menos como partes de un mundo virtual y más como la Web, con sitios individuales que puedas visitar y con los que interactuar.

También cambiará el modelo de negocio, que en no solo estará basado en la venta de "terrenos virtuales". Esos terrenos serán mucho más baratos en Sansar de lo que eran en Second Life (295 dólares al mes por una superficie virtual de 256 metros cuadrados), pero además habrá sobre todo comercio de objetos y ropa para nuestros avatares virtuales.

Habrá que ver si la oferta de Sansar convence a los usuarios, pero para John Artz hay dudas. Este profesor asociado de la Universidad George Washington es especialista en el mundo de Second Life —impartió clases sobre este desarrollo con aplicaciones comerciales—, y según su opinión "aunque la tecnología que hay detrás es buena, se volverá aburrida tiempo después".

Vía | MIT Technology Review

