'Second Life 2.0' en realidad virtual o la experiencia social alternativa que el antiguo CEO de HTC quiere que vivamos en Manova

Llegas a casa después de un día de trabajo o estudio. Sueltas las cosas, te pones cómodo y te colocas tus cascos de realidad virtual. Inmediatamente, accedes a un mundo alternativo lleno de avatares donde están tus amigos. Invitas a dos o tres a tu sala, una fiel representación de tu cuarto en tres dimensiones, y os echáis unos dardos, brindáis con unas cañas y luego veis una peli en el cine virtual. Cualquier aficionado a la ciencia ficción o a los videojuegos seguramente enlace esto con 'Ready Player One' o 'Second Life', pero no. Esto es lo que nos propone XRSPACE.

¿Y qué es XRSPACE? Hace unos cuatro años, Peter Chou, fundador y CEO de HTC y encargado de crear las populares HTC Vive, dejó la compañía. En 2017, Chou fundó XRSPACE, una empresa cuyo objetivo es llevar la realidad mixta a las masas. Tres años de trabajo después, la firma ha anunciado sus planes de futuro: un mundo virtual llamado Manova, avatares fieles a nuestra apariencia y unas gafas de realidad virtual baratas e inalámbricas con las que acceder a él. Una gran red social basada en realidad virtual, un mundo nuevo y virtualmente ilimitado.

Tu casa, tu avatar y nada de cables

Para entrar a este mundo es necesario una llave, y esa llave tiene nombre: XRSPACE Mova, unas gafas de realidad virtual inalámbricas equipadas con conectividad 5G y un sistema óptico de reconocimiento. Su precio es de 599 dólares y estarán disponibles a partir del tercer trimestre de 2020. Dentro de estas gafas encontramos un procesador Snapdragon 845, 6 GB de memoria RAM y un sistema de cámaras que se encargarán de absolutamente todo.

Al igual que las Oculus Quest, las Mova no tienen controladores. Toda la interacción se hará con las propias manos, la cabeza y el cuerpo. La idea es que no es necesario aprender a usar un controlador cuando ya sabemos usar los que el cuerpo humano tiene incorporados: las manos. Las cámaras analizarán nuestros movimientos para saber qué estamos haciendo, desde coger un folio a brindar con una jarra de cerveza virtual.

Las XRSPACE MOVA.

Sin embargo, el hardware no es lo más llamativo. Lo llamativo es el mundo al que XRSPACE nos propone acceder a través de ellas. En este mundo virtual encarnaremos a nuestro avatar. Lo crearemos con un selfie y el software se encargará de recrearlo dentro de la plataforma. De esa forma, la empresa busca que sea fiel a nuestra persona y no un muñeco aleatorio con ciertos rasgos. No llega al fotorrealismo que la película 'Ready Player One' nos propone, sino que es una especie de SIMS vitaminado.

Desde la empresa afirman que los avatares pueden expresar emociones a través de los rasgos faciales. Han explicado que las expresiones se sincronizarán con nosotros, pero no han detallado exactamente cómo. Lo que sí han dicho es que tienen una inteligencia artificial que los mantiene alerta, en el sentido de que son conscientes de lo que sucede a su alrededor y reaccionan al entorno.

Avatares interactuando entre sí durante la presentación.

Estos avatares se moveran por el mundo, Manova, del cual hablaremos a continuación, pero el "piso franco" será nuestro propio cuarto. Entendámoslo como una sala principal, un sitio al que invitar a amigos, navegar por las opciones que Manova nos ofrece o, simplemente, estar. Esta sala no será aleatoria, sino que será una representación de nuestro cuarto, y para ello XRSPACE usará tecnología de escaneo espacial.

¿Cómo funciona? Según ha explicado Chris Lin, jefe de diseño de la empresa, las gafas usarán las cámaras para analizar nuestro entorno. Solo habrá que ponérselas, pasear por la sala y mirar todos los rincones. El software se encargará de "mapear" la zona y enviarlo a la nube. Allí se creará una sala virtual similar a nuestra habitación que podremos usar para pasear por ella, invitar a amigos, etc. La idea es que al invitar a un amigo, su avatar aparezca en nuestro cuarto, como lo haría en la vida real.

Manova, el Oasis de XRSPACE

Cuando Wade Owen entra en Oasis puede dedicarse a buscar las tres llaves de Halliday o a lo que realmente quiera. Podría ir de compras y gastar créditos en una bomba espectacular, nuevo armamento o un traje más inmersivo. Hay infinidad de cosas que hacer en Oasis, incluso se dan clases allí dentro. Salvando las distancias y partiendo de la base de que estamos hablando de ciencia-ficción, algo así es lo que propone XRSPACE en Manova.

Faltará la libertad de movimiento propia de la película, pero XRSPACE busca llenarla de "experiencias que importen en el día a a día", tal y como afirma Kurt Liu, jefe de contenidos de la empresa. ¿Cuáles son estas experiencias? Deportes, entretenimiento, música, juegos... todo ello montado dentro del propio mundo virtual. Como 'Habbo Hotel', pero elevado a la enésima potencia.

Viendo una película en Manova.

Dentro de Manova habrá espacios públicos, como cines, salas de trabajo o zonas de ocio. Allí los usuarios se podrán reunir para socializar (y esa es la clave, la socialización virtual). Desde XRSPACE creen que ahora mismo la realidad virtual es una App Store, es decir, que descargas una app, accedes a su contenido, luego vas a otra app, repites, y así todo el rato. Un ejemplo que hemos podido ver en la presentación es un montón de usuarios bailando en una playa o viendo una película en el cine.

Sin embargo, el caso más curioso es el de MagicLOHAS, un espacio de bienestar y ejercicio. XRSPACE afirma ser capaz de detectar no solo la manos y movimientos de la cabeza, sino el cuerpo entero. No han detallado si solo con las gafas o con la línea de accesorios que lanzarán próximamente, pero prometen que podremos mover el avatar en su totalidad. ¿Y para qué? Para poder hacer ejercicio.

Una sesión de relajación virtual.

El caso que nos han mostrado es una clase de taichí en la que varios usuarios equipados con las gafas seguían las instrucciones de un monitor. El usuario hace deporte y el avatar refleja sus movimientos. Y no solo taichí , sino que también afirman que se podrán caminar, ir en bicicleta, bailar y hacer yoga, todo sin salir del cuarto.

Manova es un mundo abierto, en el sentido de que cualquier partner de XRSPACE puede desarrollar contenido para el propio ¿juego? ¿red social? El caso es que compañías como Angry Birds, AirPano, Resolution Games, Magic Horizons, Digital Domain, Iconic Engine, iStaging y Futuretown han desarrollado actividades para el juego, como jugar a 'Angry Birds', navegar por los paisajes panorámicos de AirPano y demás actividades. El SDK necesario para programar ya está disponible.

Preparado para ya

Sobre el realismo que ofrecerá esta experiencia todavía hay mucho de lo que hablar. Se trata de un proyecto enorme y habrá que ver qué recepción tiene entre los usuarios. Desde la compañía han confirmado que Manova empezará a funcionar próximamente en Taiwán, que posteriormente llegará a Europa, luego a Estados Unidos y finalmente al resto del mundo.

No hay fechas exactas, aunque durante la presentación se han mostrado muy optimistas. Desde la web de la empresa ya tiene preparado un formulario para hacer una precompra que incluye las gafas, acceso a Manova y "contenido premium durante tres meses". ¿Qué es ese contenido premium?¿Qué incluye? No se sabe, pero posiblemente tenga mucho que ver con las experiencias de entretenimiento de partners.

Es, como decíamos, un objetivo ambicioso por parte de una empresa que tiene tres año de vida, si bien cuenta con el apoyo de empresas como Qualcomm y Deutsche Telekom. Con todo, no es la única compañía que busca recrear un mundo virtual. Facebook, por ejemplo, tiene planes para crear algo parecido con Facebook Horizon, que todavía se encuentra en fase de beta cerrada y cuyo lanzamiento se espera para finales de 2020. Sansar, de Linden Labs, también propone un mundo similar.