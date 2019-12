OPPO confirma que prepara unas gafas de realidad aumentada: detectarán los gestos con las manos y tendrán sonido 3D Sorround

El mundo de las realidades extendidas sigue viendo novedades y nuevos participantes y la cosa ya no queda sólo en Oculus, Vive, Microsoft y otros. OPPO ha carraspeado al respecto y ha anunciado que va a presentar unas nuevas gafas de realidad aumentada, que veremos el próximo 2020.

Por el momento no han entrado demasiado en detalle al estar en fase de prototipo, pero el fabricante ha aprovechado el OPPO Inno Day para anunciar el salto a este área, saliéndose así del territorio smartphone en el que se prodigan desde hace años. Lo que han mostrado es un prototipo de gafas de AR con varias cámaras y sensor Time-of-Flight (ToF), haciendo una pequeña demo de su funcionamiento en el evento.

Sin cables y sin necesidad de mandos

Hace poco hablamos de la realidad aumentada con la presentación del nuevo Snapdragon XR2 de Qualcomm, la segunda generación de procesador para gafas de realidad virtual, aumentada o mixta que permitirá soporte de hasta siete cámaras por headset. No sabemos si será el procesador que integren las gafas de OPPO, pero sí sabemos que éstas estarán provistas de al menos cuatro cámaras: dos de ojo de pez, una HD y el ToF que os describíamos antes.

Con esto la idea es tener una visión compuesta de múltiples ángulos y capas, de modo que la experiencia con los elementos que esta tecnología superpone a la realidad sea mejor. Además, a tenor de lo poco que nos han mostrado lo que hemos podido ver es que las gafas son capaces de detectar gestos con las manos para poder controlar los objetos en la pantalla.

Interesantes también dos aspectos (si se mantienen en el modelo final): son inalámbricas y disponen de sonido 3D Sorround. De este modo, parecen estar en línea con los últimos lanzamientos que hemos visto en este área, si bien el diseño recuerda más bien a las HoloLens 2.

A falta de conocer el precio y la versión definitiva

Con este anuncio OPPO confirma que va a competir en un territorio en el que hasta ahora se repartían el pastel algunos fabricantes que ya hemos citado antes, sumando quizás las que prepara Apple según las filtraciones. Google pareció bajarse de este tren y Magic Leap finalmente no parece ser lo que en un momento se prometía (ni valer lo que pensamos, sino bastante más), así que veremos qué panorama tienen las de OPPO cuando lleguen y con qué armas compite.

Parece que será algo similar a las Oculus Go al ser también aparentemente autónomas, aunque en principio no harían falta los controladores al ser sensible a los movimientos de las manos tal cual. La marca además ha aprovechado para presentar un router 5G, un smartwatch y un avance de lo que podremos ver en los móviles del futuro de OPPO, así que veremos cuánto de esto presenciamos en 2020.