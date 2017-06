¿Las Google Glass vuelven a la vida? Reciben actualización de firmware y de su aplicación

Muchos años han pasado desde que las Google Glass, las gafas de realidad aumentada del buscador, dejaron de ser del interés de desarrolladores pues la compañía prácticamente dejó morir el proyecto, relegando al olvido un desarrollo prometedor, pero que requería de mucha atención y trabajo.

No obstante, desde el año pasado se ha rumoreado que Google trabaja en el segundo modelo, de este gadget, aunque por supuesto no se ha tenido la confirmación oficial por parte de la firma. Ahora, una nueva sorpresa se hace presente, apuntando a que las Google Glass no están muertas después de todo, o al menos eso parece.

Nuevo firmware y nueva actualización a su app

Android Police es el sitio que reporta que las Google Glass han recibido la actualización de fimware XE23 que añade soporte para dispositivos Bluetooth junto con una actualización a la app MyGlass que trae consigo mejoras en la gestión energética y notificaciones a las gafas al estilo de Android Wear.

Esta es la primera actualización que este accesorio recibe en casi tres años, tiempo en el cual pocas o nulas noticias se habían tenido sobre su destino. Entonces, las especulaciones han comenzado y si bien se podría tratar de una segunda oportunidad para el gadget, otras voces dicen que lo más probable es que sea un caso asilado que no pase a mayores, sobre todo si tenemos en cuenta que las Google Glass tiene ya casi cinco años de existencia.

A pesar de que se ha descubierto que las Glass siguen siendo usadas en casos muy específicos, son realmente pocas las esperanzas de ver un renacimimento de sus cenizas, sobre todo si, de nuevo, tomamos en cuenta el tiempo que tienen en el mercado. Es más factible, hipotéticamente, la llegada de un nuevo modelo, pero también de eso tenemos nuestras dudas.

