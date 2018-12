Los cines de realidad virtual han sido un fracaso: IMAX cierra sus tres últimas salas y cancela el resto de sus inversiones

Al menos en el papel la idea era buena. Se trataba de salas de cine diseñadas por IMAX donde los asistentes podían usar unas gafas de gama alta de StarVR, las cuales ofrecían experiencias exclusivas de realidad virtual bajo resolución 5K. Bueno, pues tras casi dos años de estos cines IMAX VR, la compañía está anunciando el cierre de los últimos tres que quedaban en operación.

IMAX está haciendo oficial su salida de la realidad virtual tras un par de proyectos que nos resultaron como ellos esperaban: primero fue la ambiciosa cámara que estaban desarrollando junto a Google para grabar contenido en realidad virtual para cines; y segundo, este proyecto de IMAX VR.

La realidad virtual sigue sin convencer

Por medio de un comunicado dirigido a sus accionistas, IMAX confirmó el cierre de los últimos tres centros IMAX VR restantes, además de mencionar que cancelarán "ciertas inversiones relacionadas con contenido en realidad virtual", sin dar detalles de en qué consistían estas inversiones.

Tras algunas dudas en cuanto a la participación de la realidad virtual como medio de entretenimiento casero, sobre todo por los altos costes que representa, IMAX decidió apostar por algo más masivo, una especie de centros donde la gente podría acercarse a "vivir" experiencias de gama alta relacionadas con la realidad virtual. Así es como nació IMAX VR con la ayuda de StarVR, quien proporcionaba sus cascos 5K, todo dentro de un espacio creado para la ocasión.

IMAX VR abrió siete instalaciones a inicios de 2017 en algunas regiones del mundo: Bangkok, Los Ángeles, Toronto, Manchester, Nueva York y Shanghai. Aquí se presentaban una gran variedad de juegos, como 'Justice League, An Imax VR Exclusive', así como algunos relacionados con el universo Star Wars, entre otras experiencias que estaban disponibles a la carta. De hecho, posteriormente se optó por gafas HTC Vive Pro para ampliar el catálogo de juegos.

Este 2018, IMAX cerró los dos primeros centros a inicios de año. Posteriormente, y después de que IMAX y Google cancelaran sus proyectos, la compañía cerró otros dos. Ahora, se confirma que los últimos tres dejarán de operar a inicios de 2019.

A pesar de que la compañía no está dando detalles de los resultados de esta apuesta, su CEO, Richard Gelford, afirma que "la reacción de los consumidores fue extremadamente positiva, pero las cifras simplemente no estaban allí". La realidad es que desde un inicio fue complicado tratar de vender este proyecto a los usuarios, quienes no encontraban un punto atractivo para acudir, ya sea solos o con amigos, a jugar en realidad virtual.

La idea de IMAX era tener hasta 12 centros de realidad virtual antes de que terminara 2019, pero ahora sabemos que no seguirán adelante. Una de las razones detrás de este cambio de planes es sin duda la cancelación de la cámara VR con Google, ya que ahí estaba la apuesta en el futuro, en una cámara que se pudiera vender a los estudios para que crearan películas especiales que se proyectaran en los IMAX VR. Hoy, esto ya es historia y la realidad virtual sigue sin ser esa revolución que nos prometían.