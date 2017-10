Siete minutos para escapar en la realidad virtual de 'El Ministerio del Tiempo'

Tenemos siete minutos para salir de la habitación y averiguar cómo salvar a Lola Mendieta. Si no lo conseguimos, quedará atrapada para siempre en el Cádiz de 1812.

Con esta presión a lo Escape Room nos da la bienvenida la nueva experiencia en realidad virtual de 'El Ministerio del Tiempo', la famosa serie española de RTVE que ya dio el primer paso en 2016 con el primer episodio interactivo de una serie en VR.

Esta vez dice no a los smartphones y se centra en las principales gafas de realidad virtual de gama alta.

No somos meros espectadores

En 'El tiempo en tus manos', la anterior experiencia en realidad virtual, éramos unos espectadores pasivos en medio de la acción. Sin embargo, RTVE en colaboración con Onza Entertainment, han decidido dar un paso más allá con la nueva propuesta, llamada 'Salva el tiempo'. Se trata de un videojuego en el que tendremos que movernos e interactuar con el entorno.

En concreto, nuestra misión será buscar los números necesarios para abrir el código de la puerta que nos tiene atrapados. Para ello, tendremos que recorrer la habitación, tocar y observar bien los objetos que nos rodean. Mientras tanto, la voz de Jaime Blanch, Salvador en la serie, nos irá guiando (y apresurando) en cada momento.

Pablo Lara y el creador de la serie, Javier Olivares, han sido los encargados de escribir el guión, que cuenta con diferentes ramificaciones dependiendo del comportamiento del jugador/espectador. Es decir, si en el minuto tres de la experiencia el jugador no ha hecho una determinada cosa, pasará algo que no sucede si la hizo. Sigue un árbol narrativo en el que, según, Lara, se ha querido fomentar un lenguaje natural e intuitivo (coger objetos, girarlos, etc.) para que la tecnología no sea un impedimento a la hora de jugar.

Los actores tuvieron que acostumbrarse al rodaje en vídeo 360 estereoscópico para entender el punto de vista del espectador

Para el rodaje y producción de este videojuego se utilizaron técnicas de vídeo 360 estereoscópico, escaneos 3D y un delicado proceso de fotogrametría en el que había que tomar hasta 800 o 900 fotografías para conseguir un modelado realista del entorno.

Por supuesto, los actores involucrados, el citado Jaime Blanch más Cayetana Guillén Cuervo y Macarena García, tuvieron que adaptarse a una nueva manera de rodaje en la que el plano de grabación es más amplio que el habitual. De hecho, les tuvieron que indicar cómo era la perspectiva del jugador en cada momento para ayudarles a interpretar y dirigirse a la cámara.

Un Escape Room en realidad virtual

La experiencia dura unos diez minutos y, como comentábamos al principio, la sensación al jugar es la de una Escape Room pero en realidad virtual. Además, que varios de los actores principales de la serie te hablen e interactúen contigo es un añadido (sobre todo para seguidores de la serie) y nos mete aún más en el universo de El Ministerio del Tiempo, famoso por su narrativa transmedia (actividad en Twitter, cinco libros publicados, un cómic...).

Aunque a nivel gráfico no es uno de los juegos más avanzados en el mercado, sí está muy bien conseguido. Eso sí, el equipo responsable ya piensa en una tercera experiencia que incluya componente social, es decir, que no sería descabellado que el año que viene presenten un modo multijugador, aunque tendrán varios retos tecnológicos pendientes, como la latencia, la velocidad de conexión o la compatibilidad entre dispositivos.

Por cierto, los dispositivos compatibles son las PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive y Samsung Gear VR. Para poder jugar habrá que descargarse la aplicación gratuita en Steam o en la tienda de PlayStation o Samsung, tener una de estas gafas y, en el caso de Oculus y HTC Vive, un ordenador lo suficientemente potente (en nuestra prueba era la bestia HP Omen X).

A diferencia del año pasado, esta vez no se puede disfrutar de la experiencia desde nuestro smartphone ni desde unas gafas de cartón tipo cardboard. De hecho, ya hay diferencias entre probarlo en unas HTC Vive con respecto a unas Samsung Gear VR, así que es una buena decisión que no se pueda probar desde el smartphone porque la experiencia sería considerablemente más pobre.

La aplicación 'Ministerio VR: Salva el tiempo' ya está disponible en Steam y en la tienda de Samsung y estará disponible a partir del 15 de octubre en la tienda de PlayStation.

