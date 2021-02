'Head of remote', el nuevo ejecutivo que están empezando a incorporar las tecnológicas para coordinar el teletrabajo

Con la extensión del teletrabajo algunas grandes tecnológicas han creado un nuevo puesto directivo con la función de organizar todo lo referente al trabajo en remoto, el head of remote. Aunque el nombre del cargo varía según la empresa, compañías como Facebook, Quora o Gitlab ya cuentan con un empleado de estas características en sus plantillas.

Gitlab fue la primera en crear este puesto en 2019, aunque la persona que lo asumió, Darren Murph, ya venía desempeñando las funciones del cargo antes de que se le diese nombre. El motivo es sencillo: toda plantilla de esta desarrolladora de software colaborativo teletrabaja mucho antes de que la pandemia llegase a nuestras vidas.

El trabajo de Murph, según explica él mismo en la web de Getlab, es variado. Entre sus tareas se encuentran desde la coordinación de equipos en remoto hasta ayudar a compañeros a encontrar lugares baratos con una conexión a internet estable para poder trabajar a distancia, pasando por la formación y asesoría técnica de herramientas de teletrabajo o la aclimatación de nuevas incorporaciones.

También es el responsable de saber la distribución geográfica de los empleados, adaptar las dinámicas y operaciones de los equipos y la empresa a las características del teletrabajo y que el trabajo en remoto se tenga en cuenta en las decisiones estratégicas de la compañía.

“Los ejecutivos existentes no tienen espacio para dedicar un tercio o más de su tiempo a pensar en todo esto. La diversidad y la inclusión no son un problema que se pueda resolver de una sola vez. Sin embargo, muchas organizaciones ven la transición al trabajo remoto como algo que pueden concretar en unos meses y luego trabajar al ritmo que siempre lo han hecho, y no es así”, señala Murph.

Por eso, el head of remote de Gitlab explica que un puesto como el suyo es necesario para toda empresa de cierta entidad que quiera hacer una transición al teletrabajo ordenada y mantener la productividad y la motivación de esa fuerza de trabajo a distancia.

Los requisitos para ser jefe de remoto

En cuanto a los requisitos, tanto Murph como otras empresas que han contratado a un perfil de estas características, como Facebook, señalan que el candidato ideal debe ser un buen comunicador, resolutivo, tener conocimientos básicos de softwares de gestión de equipos, experiencia en liderazgo de equipos y en recursos humanos.

Facebook lanzó una oferta de trabajo para este puesto en septiembre de 2020. Los de Mark Zuckerberg pedían 15 años de experiencia en los aspectos ya mencionados y en el desarrollo de estrategias y gestión de programas. Asimismo, los candidatos debían ser licenciados en recursos humanos. Finalmente, la red social incorporó a dos personas: Anne Dean como responsable de trabajo en remoto y a Lisa Jian como jefa de aprendizaje remoto.

Otras compañías que han incorporado a un cargo de estas características son Okta, Quora, Zapier o Gong.

'Head of remote' en España

De momento son pocas las empresas que han incorporado a un profesional en el cargo de jefe de remoto, y la mayoría son tecnológicas estadounidenses. En España, de acuerdo con la información proporcionada por LinkedIn e Infojobs a Xataka, aún no se han registrado ofertas específicas para este puesto, aunque ambas plataformas sí señalan que cada vez hay más vacantes para trabajar en remoto, en especial para puestos relacionados con tecnología y computación.

Desde Infojobs también señalan que el hecho de que no se hayan formalizado ofertas de este tipo hasta el momento no quiere decir las compañías de nuestro país no hayan creado un cargo de estas características. Hay que tener en cuenta que se trata de un puesto directivo para el que son necesarias una dilatada experiencia y dotes de liderazgo, por lo que muchas compañías podrían optar por promocionar internamente a alguien que ya esté en plantilla.

Desde Gitlab también explican que no es necesario que cada organización o empresa tenga un head of remote, ya que existen consultorías externas especializadas en esta materia que pueden asesorarlas en esta materia, tanto en Estados Unidos como en España.