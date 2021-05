Google no pagará sueldos de Silicon Valley a sus teletrabajadores: reajustará el salario en función de dónde se ubique el empleado

El plan de trabajo híbrido de Google ya es oficial, y entre las medidas que va a adoptar el gigante californiano se encuentra la de reajustar el salario a aquellos trabajadores que decidan cambiar su lugar de trabajo, ya sea a otra oficina de las muchas que tiene repartida el motor de búsqueda por la geografía mundial, a espacios de trabajo compartido o a sus propias casas.

En una carta dirigida a los empleados y publicada en el blog de Google, Sundar Pichai, CEO de Google y su empresa matriz, Alphabet, ha explicado que el 40% de su fuerza laboral podrá optar a reubicarse en lugares diferentes a los que venía trabajando hasta ahora cuando la pandemia amaine y todo vuelva a la normalidad: un 20% de ellos podrán trasladarse a otras oficinas y el otro 20% podrá teletrabajar desde casa.

Pero Pichai advierte: “Tanto si eliges trasladarte a una oficina diferente como si optas por un trabajo completamente en remoto, tu sueldo se ajustará de acuerdo con tu nueva ubicación”.

De esta manera, Google oficializa los reajustes de salario en función de la ubicación a la que decidan trasladarse sus empleados, una medida que ya han anunciado otras grandes tecnológicas como Facebook o Twitter. El propio Marck Zuckerberg dijo en mayo de 2020 que reajustarían el sueldo de los trabajadores que decidieran trasladarse.

Twitter, por su parte, aplicará un reajuste de salario sólo a los trabajadores que decidan abandonar la Bahía de San Francisco para mudarse a otras zonas menos costosas, según dijo su CEO, Jack Dorsey, en el podcast The Boarddroom: Out of Office.

Una medida, la de bajar el sueldo sólo a los que se vayan de la carísima San Francisco, por la que también ha optado VMware, que en septiembre anunció a sus empleados del Área de la Bahía el reajuste con cifras concretas: reducciones de hasta el 18% para quienes decidiesen irse a ciudades con un coste de vida mucho menor, como Denver, y de un 8% para los que se mudasen a urbes como San Diego o Los Ángeles, según informó Bloomberg.

Otras tecnológicas, en cambio, han optado por mantener los sueldos de sus empleados sin importar a dónde decidan mudarse. Es el caso de Spotify, que anunció en febrero que sería totalmente flexible con el teletrabajo cuando terminase la pandemia y respetaría el sueldo íntegro que tuviesen en sus puestos de origen, como ya informamos en Xataka. Las únicas limitaciones que ponía la aplicación de música era que el trabajador se encontrase en una zona horaria que le permitiese adaptarse a la jornada de su oficina de referencia y que se comprometiese a permanecer en la localización elegida al menos un año.

El caso de España

El anuncio de Google tiene carácter global, pero parece una medida pensada exclusivamente para Estados Unidos, donde se ubica buena parte de su plantilla. Y es que en otros países, como España, la legislación no permite que se reduzca el salario a los empleados que decidan teletrabajar.

Así, en nuestro país el artículo 4 del Real Decreto-ley de trabajo a distancia especifica que “las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional”.

Por lo tanto, si un trabajador de Google decide abandonar sus oficinas de España, ubicadas en la Torre Picasso de Madrid, para teletrabajar en cualquier otro lugar, la compañía estadounidense estaría obligada a mantener su sueldo y todos los beneficios que tenía firmados. Y lo mismo ocurriría en el caso de que un empleado de cualquier otra empresa con contrato en nuestro país decidiese pasar a la modalidad en remoto.

No obstante, la medida de Google parece estar dirigida casi en exclusiva a los empleados que decidan abandonar sus puestos de Silicon Valley, como anunciaron Twitter y VMware, donde los salarios son desorbitados como consecuencia del altísimo nivel de vida del Área de la Bahía de San Francisco. De hecho, algunos profesionales llegaron a afirmar antes de la pandemia que apenas podían sobrevivir con un sueldo anual de 250.000 dólares.

Así, las grandes tecnológicas querrían aprovechar la oportunidad que les da el teletrabajo para no tener que sobredimensionar los sueldos de sus trabajadores por la inflación de los precios que ha vivido hasta ahora la meca del sector tecnológico.