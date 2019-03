Rusia bloquea a ProtonMail y la acusa de proteger a usuarios que envían mensajes con amenazas de bombas

ProtonMail es un servicio de correo electrónico web con una característica diferencial: la de cifrar todo el correo para proteger la privacidad de los usuarios que se envían esos mensajes.

La opción no gusta en Rusia, cuyo Servicio de Seguridad Federal (antes KGB) ha bloqueado ProtonMail junto a otros servicios similares que según esta agencia han facilitado el envío de mensajes con amenazas de bomba y no ha ayudado a averiguar quién estaba tras esos mensajes.

Pueden acceder a su correo, pero no recibir ni enviar nuevos mensajes

Un blog ruso ha filtrado esa orden oficial, que en total bloquea 26 direcciones de internet entre las cuales están varias que se encargan de cifrar la conexión de los usuarios de Tor.

La orden de bloqueo con el listado de direcciones de internet bloqueadas. Entre las afectadas están direcciones de servidores utilizados por ProtonMail para ofrecer su sistema de correo cifrado.

Los proveedores de internet rusos han sido obligados a ejecutar ese bloqueo mediante un sistema llamado BGP Blackholing que ordena a los routers que proporcionan conexión a internet que envíen cierto tráfico a la basura en lugar de enviarlo a su destino.

El bloqueo no es total, y los usuarios pueden acceder a su bandeja de entrada de ProtonMail, pero no pueden enviar o recibir correos. Las IPs bloqueadas no son las de su front-end, su página de inicio oficial, sino que pertenecen a esos servidores que se encargan del envío y recepción de correos electrónicos.

Telegram ya sufrió las iras del gobierno ruso, y ahora la afectada es ProtonMail.

La agencia responsable del bloqueo acusa a este y otros servicios de facilitar el envío de amenazas de bomba. Varias fueron enviadas a la policía a finales del mes de enero, algo que provocó la evacuación de varias escuelas y edificios gubernamentales.

Las razones del gobierno parecen legítimas, pero el director ejecutivo de ProtonMail, Andy Yen, explicaban en TechCrunch cómo esto forma parte de ese prolongado intento de Rusia por coartar la libertad de expresión de internet. Ya hubo una operación similar contra Telegram en abril de 2018, y ahora la víctima de ese bloqueo es ProtonMail.

Vía | TechCrunch