Puigdemont, Signal y la privacidad: por qué siempre el punto más débil de la seguridad somos los usuarios

Hace unas horas "El programa de Ana Rosa" en Telecinco, emitía un reportaje exclusivo en el que lograban grabar los mensajes que el ex-president Carles Puigdemont enviaba desde su móvil al exconseller Toni Comín.

En esa grabación se podía ver claramente cómo Puigdemont había enviado una serie de mensajes al móvil de Comín a través de la aplicación de mensajería Signal, que está considerada como una de las más seguras en este ámbito. La privacidad de esas conversaciones y sus interlocutores fue violada, pero no por una vulnerabilidad en Signal, sino por el mero hecho de que Comín usó la aplicación mientras alguien le grababa. El eslabón más débil vuelve a ser el usuario.

La aplicación de mensajería cifrada tuvo sus orígenes en 2010, pero fue en febrero de 2014 cuando la empresa Open Whisper Systems introdujo la segunda versión del entonces llamado TextSecure Protocol, hoy conocido como Signal Protocol.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0