Mark Zuckerberg avisa que no está en sus planes abandonar la presidencia de Facebook pese a las presiones

El puesto de Mark Zuckerberg como presidente de Facebook no es la primera vez que peligra. Ya el año pasado, una serie de inversores propusieron quitar al fundador de la compañía de su puesto pero se desechó porque podría "causar incertidumbre, confusión e ineficiencia en la función y las relaciones de la junta directiva y la gerencia." Tampoco es tarea fácil, ya que Zuckerberg posee actualmente casi el 60% de las acciones de la empresa y al final es una decisión que debe pasar por él mismo.

Pero debido a los recientes problemas, varios inversores han vuelto a pedir que se elimine a Zuckerberg de la presidencia en lo que sería un movimiento equivalente a lo que ocurrió con Elon Musk en Tesla. Por diferentes motivos, pero los escándalos también están afectando seriamente a Facebook. Encontramos desde la intromisión rusa en las elecciones de EEUU, Cambridge Analytica, el intercambio de datos con empresas chinas o la propagación del discurso del odio.

Sin embargo, en una entrevista concedida a la CNN, Mark Zuckerberg ha avisado que no tiene planes de abandonar la presidencia de Facebook.

En la entrevista, con su tono habitual, Mark Zuckerberg hace un repaso sobre el papel de Facebook pero no especifica detalles sobre las distintas polémicas. "No está claro para mi que todos esos informes sean correctos", comenta.

.@LaurieSegallCNN to Facebook Chairman and CEO Mark Zuckerberg: "So you are not stepping down as chairman [of Facebook]?"

Zuckerberg : "That's not the plan... I am not currently thinking that makes sense." https://t.co/FgpBcbXWvi pic.twitter.com/eNQYZMz9jA