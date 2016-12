La Unión Europea hace ilegal la retención masiva de datos que ahora es legal en Reino Unido

Hace meses que en el Reino Unido luchan por convertirse en el país con las herramientas de espionaje masivo más poderosas del planeta. Lograron ese dudoso honor hace unos días, cuando la Casa Real británica convirtió en ley la Investigatory Powers Act.

Dicha ley ha sido no obstante repudiada por la Unión Europea, que en dos casos distintos ha sentenciado de forma clara y contundente contra ese tipo de leyes: "los Estados Miembros no pueden imponer obligaciones generales para la retención de datos a los proveedores de servicios de comunicación electrónica". Lo que es legal en Reino Unido no lo es en la Unión Europea.

Nada de espionaje masivo en la Unión Europea

La CURIA (Corte de Justicia de la Unión Europea) establece así que leyes como la IP Act aprobada recientemente en el Reino Unido y conocida simplemente como 'snoopers charter' ('el acta de los fisgones') son ilegales, y de hecho los miembros de la UE no podrían emitir leyes de ese tipo bajo ningún concepto.

Este organismo destaca que el hecho de que un país interfiera en las leyes europeas para tareas de retención de los datos de tráfico y de los de ubicación es algo "particularmente serio". Solo en casos de lucha contra delitos grave se puede aceptar tal intromisión en la privacidad de los ciudadanos, asegura la CURIA.

Este tipo de sentencias probablemente no cambien nada en el Reino Unido, un país que sigue inmerso en el proceso de ruptura con la Unión Europea. Al menos es tranquilizador para los usuarios preocupados por su privacidad que estas sentencias dejen claro que leyes como la IP Act no podrán aprobarse en los países de la Unión.

