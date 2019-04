Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido arrestado en la embajada de Ecuador en Londres

La policía británica ha arrestado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que llevaba desde junio de 2012 refugiado en la embajada de la República de Ecuador en Londres, donde solicitó asilo político.

Se preveía hace días, y ahora Assange ha sido trasladado a una comisaría del centro de Londres, y se espera que en las próximas horas se presente en la corte de la Magistratura de Westminster en la que se llevan los casos de extradicción.

Ecuador retira el asilo político

El Ministro de Interior, Sajid Javid, indicaba que "casi siete años después de entrar en la embajada ecuatoriana, puedo confirmar que Julian Assange está ahora bajo custodia policial y se enfrenta justificadamente a la justicia en el Reino Unido. Me gustaría agradecer su cooperación a Ecuador y a la policía del Reino Unido por su profesionalismo. Nadie está por encima de la ley".

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, indicaba en un mensaje en Twitter que su gobierno ha retirado el asilo político a Assange por su "violación reiterada" de las condiciones de ese refugio que proporcionó al creador de WikiLeaks en su embajada en Londres.

Hace 4 meses el presidente de Ecuador aseguraba que había condiciones favorables para que Julian Assange dejase su embajada sin que peligrase su vida, pero la situación de ese asilo se había visto comprometida hace tiempo, y el Gobierno de Ecuador ya suspendió la conexión a internet de Julian Assange por insmiscuirse en asuntos internacionales.

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn — Barnaby Nerberka (@barnabynerberka) 11 de abril de 2019

La actividad de WikiLeaks a la hora de filtrar documentos confidenciales en el ámbito político y económico ha sido enorme desde su fundación. En los últimos tiempos hemos visto por ejemplo filtraciones de 9.000 documentos de la CIA sobre el espionaje con Smart TVs o smartphones, 21.000 correos de la campaña presidencial de Emmanuel Macron

Important background for journalists covering the arrest of Julian #Assange by Ecuador: the United Nations formally ruled his detention to be arbitrary, a violation of human rights. They have repeatedly issued statements calling for him to walk free--including very recently. pic.twitter.com/fr12rYdWUF — Edward Snowden (@Snowden) 11 de abril de 2019

En medios como Associated Press indicaban hace semanas que la tensión entre el Gobierno de Ecuador y Assange había crecido en los últimos tiempos debido a las acusaciones del presidente Moreno a WikiLeaks de filtrar información que había sido usada por medios locales para acusarle de corrupción. En Wikileaks no obstante calificaban de pretexto esa actitud, potencialmente motivada por la publicación de los INA papers.

Suecia congeló la investigación por presunta violación en 2017, pero no se sabe qué ocurrirá en caso de ser extraditado, ya que Estados Unidos no le ha imputado oficialmente aunque sí parece haber cargos que se están preparando en secreto, indicaba The Washington Post.

Vía | The Guardian