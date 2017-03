La mayor filtración de Wikileaks sobre la CIA: casi 9.000 documentos sobre espionaje con smart TVs, smartphones y otros

Esta vez no se trata de un tweet o un documento aislado. Tras haber analizado y verificado la información de la que dicen disponer, Wikileaks publica en su portal "Vault 7", una gran colección de material sobre las actividades de la CIA que dividirá en varias partes y que contiene información sobre las supuestas herramientas que la agencia utiliza para usar los smartphones, ordenadores, smart TVs y otros dispositivos para recopilar información.

La primera parte se titula "Year Zero" y contiene la información de 8.761 documentos y archivos de una red de alta seguridad aislada del centro de Ciberinteligencia de la CIA en Langley, Virginia, según explican en el inicio de la comunicación. Detallan que la colección contiene varios cientos de millones de líneas de código de todo un arsenal de hackeo que incluye malware, virus, troyanos, exploits "zero day", sistemas de malware por control remoto y la documentación asociada, y que al parecer llegó a Wikileaks tras estar circulando entre hackers del gobierno estadounidense y terceros de manera no autorizada.

Tres años de hackeo a dispositivos domésticos

Según detallan, la información que han analizado cubre la actividad de los años entre 2013 y 2016, empezando ya por el plato fuerte de este arsenal de malware y otras herramientas que según el portal la CIA utilizó en productos estadounidenses y europeos, mencionando los iPhones, smartphones con Android y Windows y los televisores Samsung, que habrían actuado de micrófonos.

Esta primera entrega titulada "Year Zero" contiene casi 9.000 archivos, en concreto 7.818 web con 943 anexos. Según Wikileaks la división de hackers de la CIA cuenta con unos 5.000 usuarios registrados, encargados de producir estas herramientas de espionaje, en conjunto con una "infame" flota de drones. Algo que describe como "su propia NSA", pero sin dar respuestas públicas sobre su actividad, gastos o capacidades.

Las herramientas y los objetivos

El EDG (Engineering Development Group) habría sido el responsable del desarrollo, las pruebas y el soporte de todos los exploits, troyanos y otro malware usado por la CIA en sus operaciones a nivel mundial. En concreto hablan de un ataque a las smart TVs Samsung en cooperación con el MI5 de Reino Unido, que mantenía los televisores en funcionamiento aunque para el dueño pareciese que estaban apagados (fake-off), actuando éstos de micrófono y grabando conversaciones que serían enviadas a la CIA por la red.

Las smart TVs y los smartphones habrían servido como micrófonos y cámaras para la CIA

También se habla de ataques a smartphones de modo que éstos enviasen información sobre la geolocalización, audios o comunicaciones de texto, pudiendo activar la cámara además del micrófono. Las técnicas (bien desarrolladas o bien obtenidas de la NSA y otras organizaciones) eran capaces de revocar cifrados como los de WhatsApp, Telegram, Signal o Weibo, y detallan que para los dispositivos Apple había una unidad especial dedicada a producir malware que funcionase de igual modo en dichos dispositivos.

Además de televisores y smartphones, los ordenadores con Windows, Mac, Linux e incluso routers figuraron entre los objetivos a controlar por el malware de la CIA. Aquí se detallan herramientas distribuidas en CDs y DVDs, dispositivos USB, virus o sistemas "Brutal Kangaroo" (que esconden datos en imágenes o en áreas ocultas del disco y que hacen que la infección continue). Algunos nombres de estos sistemas son "Assassin", "Medusa" o "Cutthroat" y "Swindle, sistemas malware multiplataforma de control y ataque.

Al parecer también hubo planes de realizar un ataque a los sistemas de conducción de los vehículos más modernos (coches y camiones), cuyo objetivo no quedaba claro pero que al parecer habría permitido que la CIA conectase con crímenes indetectables.

¿Y qué dice la CIA?

De momento esto acaba de salir, pero en el propio documento hay una sección de preguntas frecuentes en la que ellos mismos plantean si temen alguna acción de la agencia debido a esta publicación y responden con un rotundo "no", limitándose a decir que "sería ciertamente contraproducente". Según añaden, para la fuente de todo esto es básico que sea de dominio público y que haya un debate sobre ello, sobre si la CIA se está excediendo con sus métodos y sobre el peligro de que las ciberarmas acaben en manos de mafias y hackers con malas intenciones.

Esto es sólo la primera parte de toda una serie centrada en la agencia estadounidense y la mayor filtración que Wikileaks hecho sobre ella hasta el momento

De ahí que aclaren que el contenido de "Year Zero" se ha revisado y que en todo momento se ha evitado la distribución de las ciberarmas. Así, esta primera parte contiene 8,761 documentos internos de la CIA y, según Wikileaks, es sólo la primera parte de toda una serie centrada en la agencia estadounidense y la mayor que han hecho sobre la misma hasta el momento.

Veremos qué más publican sobre la CIA, por el cual supimos también algunos de los supuestos objetivos de la NSA en cuanto a ciertos líderes europeos hace algo más de un año. Mientras tanto, Assange continúa sin entregarse tras aclararse que la conmutación de la sentencia de Manning no reunía las condiciones para que lo hiciese.

