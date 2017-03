Así están reaccionando las empresas afectadas por el espionaje masivo de la CIA desvelado por Wikileaks

Después de que Wikileaks revelase el martes casi 9.000 documentos sobre cómo la CIA estaba utilizando prácticamente todos nuestros dispositivos electrónicos para espiarnos, poco a poco empiezan a llegar las primeras reacciones de las principales empresas y entidades afectadas. De esta manera, tanto Apple como Google, Microsoft, Samsung o la propia Linux Foundation han hecho en las últimas horas las primeras declaraciones sobre lo filtrado.

Ninguna ha negado las informaciones de Wikileaks, y por lo general estamos viendo dos tipos de reacciones. Por una parte están los que, como Apple y Google, aseguran tener muchas de las vulnerabilidades ya solucionadas y estar trabajando ya en identificar las demás. Y por otro lado, Samsung y Microsoft prefieren mostrarse cautos por el momento diciendo que están revisando con urgencia los documentos.

Y no es para menos. Apple y Google dominan el sector móvil con sus sistemas operativos, y también tienen mucho peso en los equipos de sobremesa. Samsung por su parte tiene el foco puesto sobre sus televisiones inteligentes, las que se han llevado la mayoría de titulares tras la filtración, mientras que Microsoft y la Linux Foundation tienen un papel clave con sus sistemas operativos dominantes en el ámbito doméstico y el empresarial.

Por una parte, Apple ha sido una de las primeras en tratar de tranquilizar a sus consumidores emitiendo un comunicado en el que apuntan a que sus análisis iniciales les han desvelado que mucho de los problemas filtrados han sido ya solucionados en las últimas versiones de iOS. Sin embargo, también dicen que seguirán trabajando para identificar y solucionar el resto de vulnerabilidades.

"La tecnología que incorporan los iPhone ofrece la mayor seguridad posible para los datos de los clientes, y seguimos trabajando para de forma constante para que esto siga siendo igual. El 80% de nuestros clientes utiliza la última versión del sistema operativo, por lo que cuentan con las últimas actualizaciones de seguridad", dice el comunicado de Apple. "Nuestros informes iniciales nos indican que muchas de las vulnerabilidades que se han filtrado ya están solucionadas en la última versión de iOS, y seguimos trabajando para resolver cualquier vulnerabilidad que identifiquemos"

Google ha seguido el camino marcado por Apple en su comunicado de esta madrugada. Heather Adkin, su directora de seguridad y privacidad de la información, ha asegurado que están seguros de que las últimas actualizaciones de Android y Chrome ya hayan solucionado los problemas, aunque siguen analizando los datos en busca de implementar nuevas medidas de seguridad.

"Según hemos revisado los documentos, estamos seguros de que las actualizaciones de seguridad y las protecciones de Chrome y Android ya protegen a los usuarios de muchas de estas supuestas vulnerabilidades", ha dicho Adkin. "Nuestro análisis está en curso y pondremos en práctica cualquier otra protección necesaria. Siempre hemos hecho de la seguridad una prioridad absoluta y seguiremos invirtiendo en nuestras defensas"

Por otra parte, en sus primeras declaraciones Microsoft y Samsung no se han querido mostrar tan confiados, y han preferido ser cautos asegurando que están analizando los datos de forma urgente. "Somos conscientes del informe en cuestión y estamos analizándolo con urgencia", han coincidido los portavoces de ambas empresas a la hora de emitir sus declaraciones a la BBC.

Las televisiones de la serie F8000 de Samsung se han visto comprometidas con malware vía USB según ha revelado Wikileaks, el cual ha sido desarrollado conjuntamente con la agencia MI5 del Reino Unido. Por su parte Microsoft tiene los sistemas operativos de sobremesa más utilizados del mundo, y la CIA también ha creado malware para él según los documentos.

Aquí hay que tener en cuenta un par de claves. En primer lugar y quizá lo más importante es que no sólo ninguna de las empresas ha dicho que los documentos sean falsos, sino que algunas de ellas han reconocido las brechas diciendo que muchas están solucionadas y que están buscando cómo solucionar las demás.

También hay que ser conscientes de que muchas de las vulnerabilidades son de día cero, lo que quiere decir que la CIA tras descubrirlas no ha informado sobre ellas. Esto hará bastante difícil para los desarrolladores de los sistemas operativos identificar esos fallos que no estén bien descritos en los documentos filtrados por Wikileaks, por lo que quizá hayan hecho bien estas dos empresas mostrándose cautas.

La Linux Foundation también ha querido salir al paso de los acontecimientos, y lo han hecho diciendo que no les sorprende ser objetivo de la CIA por ser GNU/Linux un sistema operativo ampliamente utilizado, sobre todo en los ámbitos más profesionales. También se muestran confiados en que los ciclos de lanzamiento del Kernel sean lo suficientemente rápidos como para minimizar los tiempos a la hora de solucionar las vulnerabilidades filtradas

"Linux es un proyecto de código abierto increíblemente activo. Miles de desarrolladores profesionales y voluntarios están constantemente contribuyendo con mejoras y arreglos al proyecto", ha dicho Nicko van Someren, Director de Tecnología de la Fundación Linux. "Esto permite que el equipo del kernel publique actualizaciones cada pocos días, uno de los ciclos de lanzamiento más rápidos de la industria. Los ciclos de lanzamiento rápido permiten a la comunidad de código abierto corregir las vulnerabilidades y liberar esas correcciones a los usuarios más rápidamente".

El desarrollo del núcleo Linux y muchas de las distribuciones GNU/Linux no depende tanto de empresas concretas como de una comunicad, lo que ayuda a aligerar los procesos de desarrollo. En primer lugar, lo más seguro es que sea el propio equipo del Kernel, los chicos de Linus Torvalds, los que parcheen el núcleo de Linux en los próximos días según vayan identificando las vulnerabilidades. Después, esta nueva versión del Kernel irá siendo implementada en las diferentes distribuciones.

JUST IN: CIA responds to new WikiLeaks release; claims such disclosures "jeopardize US personnel and operations" and "help our adversaries." pic.twitter.com/Fu3MKxGnkF