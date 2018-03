El Gobierno de Ecuador suspende la conexión a internet de Julian Assange por haberse metido en asuntos internacionales

Julian Assange, el creador de Wikileaks, se ha quedado sin internet y sin la posibilidad de comunicarse con el exterior. Según la información, lo anterior se debe a sus constantes incumplimientos ante el gobierno ecuatoriano, quien le solicitó se abstuviera de publicar cosas que pusieran en riesgos las relaciones de Ecuador con otros países.

El Gobierno de Ecuador emitió un comunicado donde confirma que han suspendido las comunicaciones de Julian Assange, quien desde hace seis años se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, esto ante el riesgo que corre su vida ante las filtraciones de Wikileaks, por las que se ha convertido en una de las personas más perseguidas del mundo.

No se especifican los detalles, pero según el comunicado, Assange habría firmado un acuerdo con el gobierno ecuatoriano que lo obligaba a no interferir en las relaciones de Ecuador con otras naciones. Aquí hay que recodar que Assange ya posee la nacionalidad ecuatoriana.

Se cree que este conflicto entre Ecuador y Assange comenzó cuando el ciberactivista se declaró defensor de la independencia catalana y empezó a publicar en Twitter todo tipo de opiniones y ataques, que incluso llegaron a discusiones con Arturo Pérez-Reverte. De igual forma, Assange comenzó a meterse con la familia de Trump en asuntos que estaban fuera de actividades oficiales del presidente estadounidense.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange.