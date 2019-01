Un grave fallo de Facetime permite escuchar remotamente otros iPhone antes de que respondan la llamada

Un importante error de seguridad de Apple está afectando a las versiones más nuevas de iPhone. El bug ha sido detectado estos días y ha aparecido a raíz de una de las nuevas herramientas introducidas con iOS 12; las videollamadas grupales de Facetime.

A través de este bug en Facetime, los usuarios pueden escuchar de forma remota otros iPhone antes incluso que la otra persona acepte su llamada. El fallo ha sido reproducido por muchos usuarios en las redes y la propia Apple ha reconocido el problema en su cuenta de soporte.

Al llamar a otra persona desde Facetime y antes que respondan, se puede deslizar la pantalla hacia arriba para agregar a otra persona. El bug está en que esta tercera persona puede ser tu mismo número. Es entonces cuando se inicia una videoconferencia grupal con el audio activo. Al hacerlo, según han comprobado múltiples usuarios, se nos deriva a la llamada grupal donde se puede escuchar a la otra persona sin necesidad que esta haya aceptado participar.

El audio transmitido es bidireccional, por lo que la otra persona también nos escuchará a nosotros. Aunque esto no representaría un problema tan grave para la privacidad ya que habríamos sido nosotros quienes habrían añadido a la tercera persona y "activado" el bug.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ