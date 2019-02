Google metió un micrófono en su dispositivo de seguridad Nest Secure, el problema es que nunca le dijo a sus usuarios

Por cómo están las cosas ahora mismo con el tema de la privacidad, el mínimo fallo u omisión puede desencadenar todo tipo de conjeturas que pueden provocar que algo pequeño se vuelva todo un tema de discusión. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo ahora mismo a Google, ya que se descubrió que a la compañía "se le olvidó" informar que su sistema Nest Secure tenía un micrófono instalado en su interior.

El Nest Secure es un dispositivo de seguridad que fue lanzado en septiembre de 2017, el cual está pensado para ser un hub para el resto de sensores, cámaras y otros dispositivos de seguridad en el hogar. Cuenta con un teclado numérico en la parte superior, un altavoz y ahora nos enteramos que también tiene un micrófono, algo que no se mencionaba en las especificaciones técnicas del producto.

Google, quien actualmente es el propietario de Nest, confirmó a inicios de este mes que Nest Secure recibiría soporte para Google Assistant, por lo que el dispositivo pasaría a convertirse en una especie de altavoz inteligente. El problema era que Google nunca informó que el Nest Secure contaba con micrófono, generando todo tipo de críticas en redes sociales.

And this is why I don’t trust @Google hardware. While it’s not per se bad to put a microphone into an iot device, doing so without informed consent displays a shocking lack of respect for client’s wants and needs.

If @Google's @Nest Secure devices really had secret microphones that they hid from consumers, those consumers should probably be forgiven if they don't trust the company's after-the-fact promises that it never spied on them. #DontBeEvil https://t.co/sZsFC31zdV via @csoonline