Google está conquistando los colegios de España. Y muchas familias no son conscientes de lo que está en juego

De los países nórdicos podemos aprender muchas cosas. Dinamarca ha sido el primer país en prohibir los productos de Google en distintas escuelas y esa idea está calando en otras cuantas escuelas españolas. La asociación madrileña Adolescencia Libre de Móviles anima a que padres y colegios denuncien a Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Porque poco a poco Google Workspace for Education está expandiéndose entre los estudiantes y algunos no ven con buenos ojos que una gran empresa extranjera con intereses privados tenga un rol tan relevante.

Si el producto es gratis... "Es preocupante que las instituciones no vean sospechoso que una empresa comercial con tantos beneficios esté dispuesta a digitalizar gratuitamente un ámbito como la educación", explica a El Periódico Simona Levi, de la plataforma activista Xnet. Esta posición refleja bien las preocupaciones de parte del sector educativo.

Por un lado reciben acceso a la plataforma educativa de Google y utilizan ordenadores como los Chromebook. El problema es que con ello se está dejando en manos de Google la gestión de la educación, en vez de apostar por servidores privados y herramientas de código libre que favorezcan la independencia de la educación española.

La AEPD no lo ve claro. Ante este debate, el Instituto Nacional de Tecnológicas Innovativas y Formación al Profesorado (INTEF) preguntó a la AEPD cuál era su valoración. A principios de este año se publicó el informe de la agencia española y su conclusión es desfavorable.

Según se describe en este informe: "dicho tratamiento no superaría el juicio de proporcionalidad por no resultar necesaria". La AEPD se refiere al hecho de que estamos tratando de un colectivo vulnerable como son menores y expone que existen alternativas "menos gravosas" que la plataforma de Google.

Y no se está explicando bien a los padres. Más problemático es el hecho de que no se informe a los padres de los alumnos de las implicaciones que tiene utilizar la plataforma de Google en la escuela. No significa que estas implicaciones sean preocupantes, pero sí se exige que estén encima de la mesa y las personas afectadas sean conscientes.

Esto ha derivado este año en una multa de 5.000 euros. La AEPD expendientó a un centro escolar por la falta de información a los padres, respecto al tratamiento de datos derivados de utilizar los Chromebook.

Es decir, los padres no habían sido informados sobre el tratamiento de datos de sus hijos. Únicamente una carta "en la que se hace referencia a políticas de privacidad mediante un enlace", pero donde no constaba información de privacidad ni de Google Workspace ni de otras apps usadas en en el colegio, como Kahoot.

Google defiende la parte que le toca. En un documento de Google para Educación, la compañía expone sus argumentos para justificar que por su lado se hacen las cosas correctamente.

Se explica que los datos no se comparten; que no se utilizan datos personas para elaborar perfiles; que toda la información está cifrada, que están comprometidos con el RGPD y que no se utilizan para entrenar a la IA. También que sus prácticas de privacidad son auditadas por los distintos estándares internacionales: ISO/IEC 27001 (Gestión de la seguridad de la información), ISO/IEC 27017 (Seguridad en la nube), ISO/IEC 27018 (Privacidad en la nube), ISO/IEC 27701 (Privacidad) e informes SOC 2 y SOC 3. Pero el argumento de fondo es el de que "son los centros educativos los propietarios y responsables del tratamiento de los datos de los estudiantes, no Google".

Soberanía educativa como alternativa. Muchas escuelas ven con buenos ojos tener acceso a las herramientas de Google para educación. De hecho incluso existe el programa de 'Google Reference School'. Pero por otro lado hay iniciativas que intentan que los colegios apuesten por herramientas libres. También basadas en la nube, pero sin pasar por la de una empresa privada estadounidense. Un ejemplo lo tenemos con la Generalitat, que junto al Ayuntamiento de Barcelona y Xnet han desarrollado la 'Suite (DD)'. Una plataforma educativa en la nube, pero de código abierto.

Por el momento no dejan de ser pruebas piloto sin un recorrido amplio. Mientras tanto Google (y Microsoft) siguen ofreciendo sus herramientas educativas por toda España. Y lamentablemente no está habiendo suficiente debate sobre si queremos que el futuro de la educación española pase por sus manos.

